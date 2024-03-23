منتخب ليبيا يهزم بوركينا فاسو وديا

تغلب منتخب ليبيا 2/1 على منافسه بوركينا فاسو، في المباراة الودية التي جمعتهما في المغرب.

وتقدم فيصل البدري لمنتخب ليبيا، لكن منتخب بوركينا فاسو نجح بإنهاء الشوط الأول متعادلا.

وفي الشوط الثاني، أضاع منتخب ليبيا عدة فرص قبل أن يسجل عمر الخوجة الهدف الثاني في الدقيقة 62، ليضمن الفوز لليبيا.

ويلتقي منتخبا ليبيا وبوركينا فاسو مجددا يوم الثلاثاء المقبل.

وحصد منتخب ليبيا أربع نقاط من أول جولتين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث فاز على إسواتيني وتعادل مع الكاميرون في المجموعة الرابعة.

وفي يونيو المقبل، يلعب منتخب ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم مع موريشيس والرأس الأخضر.