سر حظر الفواكه في ملاعب يورو 2024

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه يجب على أي مشجع "مدمن على الفاكهة" تناول وجباته الخفيفة الصحية قبل دخول الملاعب في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"؛ لأنها محظورة رسميًا.

ووفقا للصحيفة فإن تناول التفاح أو الموز يبدو متعة غير ضارة وقد يميل البعض إلى تناولها في الملاعب، لكن مثل هذا التهريب ينطوي على مخاطر عالية.

وذلك لأن المشجعين الذين يقومون بذلك قد يتم طردهم من الأرض ومنعهم من حضور أي مباريات لاحقة في البطولة.

وتمنع قائمة المحظورات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" للبطولة على المشجعين إحضار أي طعام أو سوائل إلى الملعب، وتشير إلى نقطة معينة حول منتجات الفواكه، حيث يكتبون: "بما في ذلك الفاكهة، مثل التفاح والموز والبرتقال، وما إلى ذلك".