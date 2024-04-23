"يويفا" يعتزم رفع قوائم منتخبات يورو 2024 إلى 26 لاعبًا

"يويفا" قد سمح بوجود 26 لاعبًا في قوائم المنتخبات التي شاركت في النسخة الماضية للمسابقة "يورو 2020" للمرة الأولى، لمساعدتها على التعامل مع عدوى كوفيدـ19، وازدحام أجندة المباريات خلال موسم 2020ـ2021، بسبب الوباء.

وصوتت لجنة مسابقات المنتخبات الوطنية التابعة لـ "يويفا" اليوم الثلاثاء، على زيادة عدد أفراد كل منتخب في يورو 2024، ورفع عدد اللاعبين من 23 إلى 26 لاعبًا بشكل مستمر.

ومن المرجح أن توافق اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الاقتراح، الأسبوع الجاري.