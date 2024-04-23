"يويفا" يعتزم رفع قوائم منتخبات يورو 2024 إلى 26 لاعبًا
يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الموافقة على رفع قوائم المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، المنتظر تنظيمها في مدينة ألمانيا، وذلك للمرة الثانية.
"يويفا" قد سمح بوجود 26 لاعبًا في قوائم المنتخبات التي شاركت في النسخة الماضية للمسابقة "يورو 2020" للمرة الأولى، لمساعدتها على التعامل مع عدوى كوفيدـ19، وازدحام أجندة المباريات خلال موسم 2020ـ2021، بسبب الوباء.
وصوتت لجنة مسابقات المنتخبات الوطنية التابعة لـ "يويفا" اليوم الثلاثاء، على زيادة عدد أفراد كل منتخب في يورو 2024، ورفع عدد اللاعبين من 23 إلى 26 لاعبًا بشكل مستمر.
ومن المرجح أن توافق اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الاقتراح، الأسبوع الجاري.
وحظي هذا المقترح بدعم مدربي المنتخبات الوطنية خلال ورشة عمل سابقة للبطولة في أبريل 2024.
وفي نهاية ورشة العمل، أصدر "يويفا" بيانًا جاء فيه: "سلطت المناقشات الإيجابية الضوء على وجهات نظر مختلفة بين المدربين، وأعرب البعض عن رغبتهم في زيادة عدد اللاعبين بقوائم كل منتخب، مع توفر المزيد من الخيارات، في ظل التهديد بالإصابات والمتطلبات البدنية المكثفة المفروضة على اللاعبين، أبدى مدربون آخرون تفضيلهم تحديد حجم الفريق بـ 23 لاعبًا، بسبب صعوبة تدريب لاعبين إضافيين، وإدارة المجموعة والأعباء المالية المتزايدة الملقاة على عاتق الاتحادات الوطنية".
وتنطلق النسخة الجديدة من أمم أوروبا، 14 يونيو المقبل، بين المنتخب الألماني ونظيره الإسكتلندي في المباراة الافتتاحية على ملعب أليانز أرينا.