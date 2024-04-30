حتى لا تُحرق أشجار أليانز أرينا.. بايرن يتحصن من ريال مدريد

شهدت السنوات القليلة الماضية حالة من التفوق المطلق لصالح ريال مدريد على حساب بايرن ميونخ، وهو أمر استعاده الجميع فور وقوع الملكي أمام البافاري في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

المواجهة المنتظرة على ملعب أليانز أرينا تكررت كثيرًا في السنوات القليلة الماضية، بالتحديد من بعد 2012 لكن لم يحدث أن خرج منها بايرن ميونخ منتصرًا أبدًا.

معضلة ريال مدريد

النادي الألماني سواء كان في أفضل أحواله أم لا فهو في السنوات الـ 12 الأخيرة دومًا ما يجد نفسه أمام معضلة عندما يلعب أمام ريال مدريد.

لا يهم إذا ما كان بايرن ميونخ يفوز بالثمانية على برشلونة، لا يهم إذا كان يفوز بالدوري بشكل متتال في ألمانيا، كل ذلك لا يعني أي شيء أمام ريال مدريد.

النادي الملكي استطاع طيلة تلك السنوات أن يصنع عقدة حقيقة لبايرن ميونخ وجماهيره؛ إذ لم يفز الفريق الألماني سوى في مناسبة واحدة وكانت مباراة ودية.