ضربة قوية لبايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد
تعرض بايرن ميونخ لضربة قوية قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف بايرن ميونخ منافسه ريال مدريد، غدا الثلاثاء، في مباراة الذهاب وتقام مباراة الإياب يوم 8 مايو في سانتياغو برنابيو.
وبحسب الصحفي ستيفان كومبرغر الذي يعمل في موقع "SPORT1"، فإن المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لم يتدرب مع زملائه في التدريبات اليوم الإثنين.
وأوضح كومبرغر أن جمال موسيالا وسيرجي غنابري وليروي ساني وكونراد لايمر ودايوت أوباميكانو شاركوا في تدريبات، اليوم الإثنين، في حين لم يشارك دي ليخت.
وشارك دي ليخت في 27 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي، علما أنه شارك في شوط واحد أمام آينتراخت فرانكفورت، يوم السبت، في الدوري الألماني.
وقبلها غاب دي ليخت عن مباراة بايرن ميونخ أمام يونيون برلين.
وقبل ذلك لعب دي ليخت 61 دقيقة أمام كولن وغاب أمام هايدنهايم.
وستكون هذه أول مواجهة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا منذ مواجهتهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018.
وكان التفوق لريال مدريد في آخر ثلاث مواجهات أمام بايرن ميونخ.
وفاز ريال مدريد 1/0 و4/0 في نصف نهائي نسخة 2013/2014، ثم فاز ريال مدريد 2/1 و4/2 في ربع نهائي نسخة 2016/2017، وأخيرا فاز ريال مدريد 2/1 وتعادلا 2/2 في نسخة 2017/2018.
وفي المرات الثلاث نال ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا.
وكان آخر تفوق لبايرن ميونخ على ريال مدريد في نسخة 2012/2013 في نصف النهائي، حيث فاز بايرن ميونخ 2/1 ذهابا وفاز ريال مدريد بذات النتيجة إيابا قبل أن يحسم النادي البافاري بطاقة التأهل للنهائي بضربات الترجيح 3/1.