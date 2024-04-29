ضربة قوية لبايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد

تعرض بايرن ميونخ لضربة قوية قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن ميونخ منافسه ريال مدريد، غدا الثلاثاء، في مباراة الذهاب وتقام مباراة الإياب يوم 8 مايو في سانتياغو برنابيو.

وبحسب الصحفي ستيفان كومبرغر الذي يعمل في موقع "SPORT1"، فإن المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لم يتدرب مع زملائه في التدريبات اليوم الإثنين.

وأوضح كومبرغر أن جمال موسيالا وسيرجي غنابري وليروي ساني وكونراد لايمر ودايوت أوباميكانو شاركوا في تدريبات، اليوم الإثنين، في حين لم يشارك دي ليخت.

وشارك دي ليخت في 27 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي، علما أنه شارك في شوط واحد أمام آينتراخت فرانكفورت، يوم السبت، في الدوري الألماني.

وقبلها غاب دي ليخت عن مباراة بايرن ميونخ أمام يونيون برلين.