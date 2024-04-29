رد حاسم من نجم بايرن ميونخ على "حظ ريال مدريد"

رد كيميتش

وعن وجود "حظ" لريال مدريد قال كيميتش قبل مواجهة الميرنغي: "ما يفعله ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ليس مسألة حظ، بالطبع إنه شيء آخر، إنهم يعرفون أنهم قادرون على التسجيل والفوز حتى النهاية".

وأضاف: "عندما فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا قبل عامين، نجح دائمًا في العودة، لا يمكنك التحدث عن الحظ فقط، يمكنك أن ترى أن لديهم ثقة في نقاط قوتهم، لديهم الجودة اللازمة للفوز".

وتابع: "لاعبو ريال مدريد يغيرون مراكزهم دائمًا، خاصة في الهجوم مع رودريغو وفينيسيوس أو جود بيلينغهام، لا تدافع دائمًا عن لاعب واحد فقط، بالنسبة لي من المهم الحفاظ على مركزي في الجانب الأيمن وعدم التعرّض للهجوم".

وأكد الدولي الألماني: "ريال مدريد يتمتع بخبرة كبيرة ولديه الكثير من الجودة، سيواجه فريقان كبيران بعضهما بعضًا، ومن الصعب تحديد من سيكون المفتاح".

وأوضح: "غالبًا لا يكون ريال مدريد الفريق الأفضل في المباراة كما هي الحال ضد لايبزيغ ومانشستر سيتي، لكنهم ما زالوا يتأهلون لأنهم يؤمنون بنقاط قوتهم وجودتهم، ولكن يجب علينا أيضًا أن نؤمن بنقاط قوتنا".