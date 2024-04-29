رد حاسم من نجم بايرن ميونخ على "حظ ريال مدريد"
أجاب جوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ عن سؤال بشأن "حظ ريال مدريد"
وأثار رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الجدل بعد تأهل ريال مدريد على حساب حامل اللقب في ربع النهائي.
وقال رودري بعد تفوق ريال مدريد على مانشستر سيتي بضربات الترجيح بعد التعادل 3/3 و1/1: "من السيئ محاولة العثور على تفسير لِما حدث، وهذه هي كرة القدم".
وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالجدارة بل بوضع الكرة في الشباك، لم أر سوى فريق واحد في الملعب، نحن كنا في المقدمة طوال المباراة، وبعد تسجيلنا هدف التعادل أدركنا أنها ستكون مواجهة طويلة".
رد كيميتش
وعن وجود "حظ" لريال مدريد قال كيميتش قبل مواجهة الميرنغي: "ما يفعله ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ليس مسألة حظ، بالطبع إنه شيء آخر، إنهم يعرفون أنهم قادرون على التسجيل والفوز حتى النهاية".
وأضاف: "عندما فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا قبل عامين، نجح دائمًا في العودة، لا يمكنك التحدث عن الحظ فقط، يمكنك أن ترى أن لديهم ثقة في نقاط قوتهم، لديهم الجودة اللازمة للفوز".
وتابع: "لاعبو ريال مدريد يغيرون مراكزهم دائمًا، خاصة في الهجوم مع رودريغو وفينيسيوس أو جود بيلينغهام، لا تدافع دائمًا عن لاعب واحد فقط، بالنسبة لي من المهم الحفاظ على مركزي في الجانب الأيمن وعدم التعرّض للهجوم".
وأكد الدولي الألماني: "ريال مدريد يتمتع بخبرة كبيرة ولديه الكثير من الجودة، سيواجه فريقان كبيران بعضهما بعضًا، ومن الصعب تحديد من سيكون المفتاح".
وأوضح: "غالبًا لا يكون ريال مدريد الفريق الأفضل في المباراة كما هي الحال ضد لايبزيغ ومانشستر سيتي، لكنهم ما زالوا يتأهلون لأنهم يؤمنون بنقاط قوتهم وجودتهم، ولكن يجب علينا أيضًا أن نؤمن بنقاط قوتنا".
ويحل ريال مدريد ضيفًا على بايرن ميونخ غدًا الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب يوم الـ8 من مايو المقبل.
وبسؤاله عن فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد قال كيميتش: "فينيسيوس أحد أفضل المراوغين واللاعبين الفرديين في أوروبا، ومن الصعب دائمًا الدفاع ضد لاعب مثل هذا بمفردك".
وأتم: "من الناحية التكتيكية، سيتعيَّن علينا حل العديد من الأشياء كفريق، فينيسيوس لاعب قوي وخطير للغاية".
وعندما سُئل عن مدربه السابق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي قال كيميتش: "أنشيلوتي يواصل تحقيق النجاح في ريال مدريد، حقق النجاح في كل مكان تقريبًا وفاز بدوري أبطال أوروبا بضع مرات".
وأوضح: "لم ألعب مع أنشيلوتي كثيرًا في الموسم الأول، ولكن في الموسم الثاني لعبت كل المباريات تقريبًا، لسوء الحظ لم نحقق القدر ذاته من النجاح الذي يحققه الآن في ريال مدريد".
أما عن مواطنه توني كروس لاعب وسط ريال مدريد فقال كيميتش: "بالطبع أعرف كروس من المنتخب الوطني، إنه يمنح الأمان بالكرة والسيطرة والهيمنة، فاز بالكثير ويمتلك خبرة كبيرة، يمكنك دائمًا تعلم شيء منه لأنه يتمتع بخبرة كبيرة".
وأخيرًا عن إمكانية أن يلعب لناد كبير في إسبانيا قال كيميتش: "حاليًّا هذا خارج تفكيري، وفي البداية سأتحدث مع بايرن ميونخ لكن بكل تأكيد برشلونة وريال مدريد ناديان رائعان بتاريخ كبير".