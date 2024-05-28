مشادة بين صامويل إيتو والمدرب الجديد للمنتخب الكاميروني (فيديو)

تفاقمت أزمة كرة القدم الكاميرونية، اليوم الثلاثاء؛ بعدما تحول اجتماع بين صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة، والبلجيكي مارك بريس، المدرب الجديد للمنتخب الأول إلى مواجهة غاضبة.

وكانت هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها إيتو مع بريس، الذي عينته وزارة الرياضة في البلاد في أبريل الماضي دون أي تدخل من اتحاد كرة القدم؛ مما أدى إلى مواجهة بين الطرفين.

ووجه إيتو الدعوة إلى بريس لحضور "جلسة عمل" استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل، لكن الاتحاد الكاميروني رفض دخول عدد من أعضاء الطاقم المرافق للمدرب البلجيكي، الذين عينتهم وزارة الرياضة أيضا، إلى مقر الاتحاد في مدينة ياوندي.

ويُظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوره بعض المراسلين، إيتو وهو يرحب ببريس، لكن اللقاء بينهما تحول سريعا بطريقة صادمة.

وقام إيتو في البداية بطرد أحد العاملين في الوزارة كان يرغب في حضور الاجتماع، ثم تواجه بغضب مع بريس الذي رحل على الفور.

ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الذي عبر عن رغبته في العمل مع المدرب البلجيكي رغم انتقاد تعيينه بقرار أحادي من نارسيس مويل كومبي وزير الرياضة، بيانا في وقت لاحق.