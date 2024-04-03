البلجيكي بريس يخلف سونغ في تدريب منتخب الكاميرون

أعلنت وزارة الرياضة في الكاميرون تعيين البجيكي مارك بريس مدربا جديدا للمنتخب الأول لكرة القدم لتنتهي بذلك فترة إشراف النجم السابق ريغوبار سونغ على تدريب المنتخب عقب الخروج من سباق كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في يناير وفبراير الماضيين في كوت ديفوار.

وقال بيان لوزارة الرياضة إن مارك بريس سيساعده يواكيم مونونجا ويانيس زيلوريس إلى جانب تعيين طواقم فنية وطبية وإدارية جديدة لتتولى الإشراف على منتخب الأسود غير المروضة.

ووقع سونج في مارس آذار 2022 على عقده لتدريب المنتخب الكاميروني وانتهى العقد في 29 فبراير شباط الماضي قبل أن يقرر اتحاد الكرة برئاسة النجم السابق وصديق سونغ، ساموال إيتو عدم تمديد العقد.

وتولى سونج، القائد السابق للكاميرون والذي خاض 137 مباراة كلاعب مع منتخب بلاده، تدريب الفريق الكاميرون خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر حيث تغلب على البرازيل لكن دون تجاوز دور المجموعات.

وفي نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في ساحل العاج، لم يتجاوز دور الستة عشر إذ خسر أمام نيجيريا التي بلغت النهائي.

وسيتولى بريس (62 عاما) مهمة قيادة الكاميرون للتأهل إلى كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسبق لمارك بريس أن درب عديد الأندية في بلجيكا وهولندا كما خاض تجارب فنية في الدوري السعودي من خلال الإشراف على دواليب الفيصلي والرائد ونجران، لكنه يخوض تجربته الأولى كمدرب لأحد المنتخبات الوطنية.