إيتو يعلن رحيل سونغ عن تدريب المنتخب الكاميروني

وقال إيتو في تصريحات تلفزيونية إنه قرر إقالة مدرب "الأسود غير المروضة" على خلفية النتائج السيئة في أمم أفريقيا.

وخرج منتخب الكاميرون من الدور ثمن النهائي أمام نيجيريا، بعد خسارته بنتيجة 2-صفر، وذلك بعد تخطّي دور المجموعات في آخر لحظة من المباراة الأخيرة أمام غامبيا 3-2.

وقال إيتو عن زميله السابق في المنتخب لقناة (فرانس 24): "لا أنسى أنه كان قائد الفريق عندما كنت ألعب في المنتخب، لكن الحقيقة أننا لن نحقق الأهداف المسطرة معه، وبالتالي قررنا مع المكتب التنفيذي للاتحاد وضع حد للعقد الرابط بين الطرفين".

وأضاف: "لقد تحدثت إليه عن هذا الأمر، وأبلغته عن موقفي، فقد حان الوقت لنفكر في المستقبل، وأتمنى له كل التوفيق في مسيرته".