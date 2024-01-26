سونغ مدرب الكاميرون يكشف حقيقة "الخلاف الجديد" مع أونانا

وانسحب أونانا من منتخب الكاميرون خلال نهائيات كأس العالم في قطر قبل 14 شهرا بعد خلاف مع سونغ لكنه عاد للفريق في سبتمبر أيلول لمساعدته على التأهل للبطولة في ساحل العاج.

وسمح له المدرب بالغياب عن أول مباراة للكاميرون للعب مع مانشستر يونايتد أمام توتنهام هوتسبير في 14 يناير كانون الثاني لكنه شارك في المباراة الثانية بالمجموعة الثالثة أمام السنغال وتلقت شباكه ثلاثة أهداف واستبعد من آخر مباراة بالمجموعة أمام جامبيا يوم الثلاثاء.

وقال سونغ في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة دون الكشف عما إذا كان أونانا قد يعود لحراسة المرمى في مباراة دور الستة عشر غدا السبت: "ليس لدي أي مشكلة مع حراس المرمى. إنهم جميعا في كامل الجاهزية للمنافسة واللعب وقت الحاجة. لا يوجد أي خلاف. يتصرفون بشكل جيد للغاية".