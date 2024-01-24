مشادة كلامية بين أونانا وإيتو قبل مباراة الكاميرون وغامبيا
كشفت تقارير إعلامية عن حدوث مشادة كلامية قوية بين أندريه أونانا، حارس مرمى منتخب الكاميرون، ورئيس الاتحاد صامويل إيتو، قبل مباراة المنتخب، اليوم الثلاثاء، ضد غامبيا، بعدما علم الحارس أنه لن يشارك أساسيًا.
ولم يلعب أونانا مواجهة، اليوم، حيث تواجد على مقاعد البدلاء، وفازت الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين على غامبيا، وحصلت على بطاقة التأهل إلى دور الـ16.
ووفقًا لما ذكره موقع "sportnewsafrica"، فإن "ريغوبرت سونغ، مدرب منتخب الكاميرون، قرر اختيار أوندوا لحراسة مرمى الفريق، اليوم، بدلاً من أونانا، وهو ما علمه الحارس، صباح اليوم، وحدثت مشادة كلامية بين أونانا وإيتو، لكن الأخير لم يرد عليه".
وأضاف التقرير: "غضب أونانا انصب على صامويل إيتو، حيث دخلا في مشادة قبل مباراة اليوم، بمجرد أن علم حارس مرمى مانشستر يونايتد بعدم مشاركته في مباراة، الثلاثاء، قبل أن يهدأ ويظل ضمن المجموعة متقبلاً القرار في النهاية".
ومن المعروف أن العلاقة بين أونانا وصامويل إيتو ليست على ما يرام، رغم أن الأخير هو من أقنع الحارس بعودته إلى تمثيل المنتخب الكاميروني بعدما قرر في البداية الاعتزال دوليًا عقب مشكلة في كأس العالم 2022.
وجاء صعود المنتخب الكاميروني من المركز الثاني، حيث تساوى مع نظيره الغيني في عدد النقاط، كما انتهت مباراتهما بالتعادل 1-1، وتعادلا في فارق الأهداف الإجمالي، وتفوقت الكاميرون في عدد الأهداف المسجلة في البطولة، حيث سجلت أهداف بينما سجلت غينيا هدفين فقط.
وكانت الإثارة عنوان مواجهة الكاميرون وغامبيا، حيث أحاط الغموض بمصير المنتخبين في البطولة حتى الثواني الأخيرة من اللقاء.
وتقدم المنتخب الكاميروني بهدف سجله كارل توكو إيكامبي، البالغ من العمر 31 عامًا والذي كان عضوًا في منتخب الكاميرون الفائز بكأس الأمم، العام 2017، في الدقيقة 56 ثم أدركت غامبيا التعادل بهدف للاعب أبلي غالو في الدقيقة 72.
وبعدها تقدمت غامبيا بهدف سجله إبريما كولي في الدقيقة 85، ثم قلبت الكاميرون الموازين لصالحها بهدفين سجلهما جيمس غوميز لاعب غامبيا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 87، وكريستوفر ووه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.