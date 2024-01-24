مشادة كلامية بين أونانا وإيتو قبل مباراة الكاميرون وغامبيا

كشفت تقارير إعلامية عن حدوث مشادة كلامية قوية بين أندريه أونانا، حارس مرمى منتخب الكاميرون، ورئيس الاتحاد صامويل إيتو، قبل مباراة المنتخب، اليوم الثلاثاء، ضد غامبيا، بعدما علم الحارس أنه لن يشارك أساسيًا.

ولم يلعب أونانا مواجهة، اليوم، حيث تواجد على مقاعد البدلاء، وفازت الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين على غامبيا، وحصلت على بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

ووفقًا لما ذكره موقع "sportnewsafrica"، فإن "ريغوبرت سونغ، مدرب منتخب الكاميرون، قرر اختيار أوندوا لحراسة مرمى الفريق، اليوم، بدلاً من أونانا، وهو ما علمه الحارس، صباح اليوم، وحدثت مشادة كلامية بين أونانا وإيتو، لكن الأخير لم يرد عليه".