أمم أفريقيا.. الكاميرون ترافق السنغال لدور الـ16 بفوز مثير على غامبيا

اقتنص منتخب السنغال فوزا مهما على حساب غينيا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد تشارليز كونان، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، حامل لقب النسخة الماضية، وغينيا والكاميرون وغامبيا.

وسجل عبد الله سيك الهدف الأول لصالح السنغال في الدقيقة 61، بينما أضاف ندياي الهدف الثاني في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

وحصد منتخب السنغال حامل لقب البطولة 9 نقاط كاملة، ليلعب في دور الـ16 ضد أحد أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى والثانية والسادسة.