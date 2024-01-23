أمم أفريقيا.. الكاميرون ترافق السنغال لدور الـ16 بفوز مثير على غامبيا
اقتنص منتخب السنغال فوزا مهما على حساب غينيا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد تشارليز كونان، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس أمم أفريقيا.
وتضم المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، حامل لقب النسخة الماضية، وغينيا والكاميرون وغامبيا.
وسجل عبد الله سيك الهدف الأول لصالح السنغال في الدقيقة 61، بينما أضاف ندياي الهدف الثاني في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.
وحصد منتخب السنغال حامل لقب البطولة 9 نقاط كاملة، ليلعب في دور الـ16 ضد أحد أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى والثانية والسادسة.
وفي الوقت ذاته، تجمد رصيد منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، حصدها من فوز على غامبيا وتعادل أمام الكاميرون، بجانب الهزيمة أمام السنغال اليوم.
وكانت الإثارة عنوان مواجهة الكاميرون وغامبيا، حيث أحاط الغموض بمصير المنتخبين في البطولة حتى الثواني الأخيرة من اللقاء.
وتقدم المنتخب الكاميروني بهدف سجله كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 56 ثم أدركت غامبيا التعادل بهدف للاعب أبلي جالو في الدقيقة 72.
وبعدها تقدمت غامبيا بهدف سجله إبريما كولي في الدقيقة 85 ثم قلبت الكاميرون الموازين لصالحها بهدفين سجلهما جيمس غوميز لاعب غامبيا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 87 وكريستوفر ووه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.