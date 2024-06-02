النصر السعودي يتلقى عرضا لشراء "المغضوب عليه"
كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أنها تلقت استفساراً من قبل إدارة بشكتاش التركي لمعرفة طلباتهم بشأن الاستغناء عن الدولي السنغالي ساديو ماني.
وبحسب المصادر، فإن إدارة بشكتاش ترغب في ضم اللاعب سواء عن طريق البيع أو الإعارة مع بند أفضلية الشراء.
وتعتزم إدارة النصر التخلص من عدد من محترفي الفريق الأجانب، لإفساح الطريق أمامها للتعاقد مع لاعبين جدد يلبوا طموحات الجماهير.
وكانت تداولت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية تفيد بأن هناك اهتماماً كبيراً من نادي جيرونا الإسباني بكسب خدمات نجم ليفربول السابق.
وذكرت تقارير أخرى أن نجم المنتخب السنغالي، والذي يلعب بجانب كريستيانو رونالدو فى النصر، سيفكر في العودة واللعب بالدوري الأوروبي.
من جانبه، ذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إدارة النصر تدرس موسم ساديو ماني مع الفريق قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.
ولم يقدم ساديو ماني مع النصر ما يلبي طموحات الجماهير، حتى أنها هاجمته كثيراً في الفترة الأخيرة مطالبة برحيله.
وكانت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، نجحت في التعاقد مع ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بايرن ميونخ، لمدة 3 مواسم.
وأنهى فريق النصر موسمه بالتتويج ببطولة وحيدة وهي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، وخسر دوري أبطال آسيا، ودوري روشن، وكأس السوبر السعودي، وكأس الملك.