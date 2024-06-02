النصر السعودي يتلقى عرضا لشراء "المغضوب عليه"

وذكرت تقارير أخرى أن نجم المنتخب السنغالي، والذي يلعب بجانب كريستيانو رونالدو فى النصر، سيفكر في العودة واللعب بالدوري الأوروبي.

من جانبه، ذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إدارة النصر تدرس موسم ساديو ماني مع الفريق قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

ولم يقدم ساديو ماني مع النصر ما يلبي طموحات الجماهير، حتى أنها هاجمته كثيراً في الفترة الأخيرة مطالبة برحيله.