ساديو ماني يُغضب جمهور النصر السعودي مجددًا (فيديو)

يبدو أن السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي، مُصرًّا على إغضاب جماهير فريقه منه، حيث دأب مؤخرًا على الاحتفال بطريقة بدت مستفزة لمدرجات "العالمي".

وتعرَّض ساديو ماني لانتقادات قوية الفترة الماضية من الجمهور بسبب تراجع مستواه مع الفريق السعودي، حتى أنه وصف بأنه لا يزال ظلًّا لزميله في هجوم "العالمي" كريستيانو رونالدو.

وخلال فوز النصر أمس على الوحدة (6-0) في الدوري السعودي للمحترفين، سجل "ماني" الهدف الرابع قرب نهاية الشوط الأول بعد توغل رائع من العمق قبل أن يطلق تسديدة قوية على يسار حارس المنافس.

ووصل ماني للمساهمة التهديفية رقم 20 هذا الموسم في دوري المحترفين، بتسجيل 13 هدفًا وتقديم 7 تمريرات حاسمة.