ساديو ماني يفقد أعصابه أمام لاعب العين سعيد جمعة (فيديو)

فقد السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر السعودي، أعصابه في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي، ضمن إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، التي أقيمت على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض.

وفي الشوط الثاني من المواجهة، وفي لقطة ثنائية مع مدافع العين سعيد جمعة حسن، فقد ماني هدوءه ودفع خصمه بقوة ممسكا رقبته بعنف، قبل أن يتدخل حكم المباراة ويوجه الإنذار للدولي السنغالي.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل لقطة اعتداء ماني على اللاعب الإماراتي، الذي لم يرد الفعل، عدا لفت انتباه الحكم للقطة.

يشار إلى أن العين تأهل على حساب النصر بركلات الترجيح (3 ـ1) بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي (4 ـ3) للنصر، وفي مجموع مباراتي الذهاب والإياب (4ـ 4).