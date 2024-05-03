بعد سخريته منه.. مبابي يوجه ضربة لبيلينغهام في سباق الكرة الذهبية

وقبل أيام سخر بيلينغهام من مبابي حينما سحبت بطاقة خلال استضافته في أحد البرامج، حيث اكتفى بتعليق :"لاعب جيد" ضاحكا.

واعتبر كثيرون أن ذلك التعليق يعد إشارة إلى عدم ترحيب بيلينغهام بالانتقال المحتمل من جانب كيليان مبابي إلى ريال مدريد والذي يقترب يومًا بعد الآخر.

وحسب التقارير فإن مبابي اتفق على كل شيء حول صفقة انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي والذي لن يتم إلا بعد انتهاء مسابقة دوري أبطال أوروبا على الأرجح.