بعد سخريته منه.. مبابي يوجه ضربة لبيلينغهام في سباق الكرة الذهبية
كشفت قناة بي بي سي أحدث مستجدات سباق الكرة الذهبية لعام 2024 والذي سيشهد بداية الحقبة الجديدة في عالم كرة القدم، إذ انتهى فعليا تواجد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ضمن قوائم المرشحين الأقوياء للجائزة الثمينة.
ومنذ بداية الموسم تصدر جود بيلينغهام نجم ريال مدريد قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية بالتوازي مع تألقه الكبير مع الملكي الإسباني، لكن الشهر الأخير شهد تغيرا لافتا.
ويدور فلك المرشحين البارزين للكرة الذهبية حول بيلينغهام وومبابي وهالاند وهاري كين وفيل فودين.
وحسب بي بي سي فإن مبابي هو من يقود سباق المرشحين للكرة الذهبية حاليًّا بعد حسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي بالإضافة إلى تأهل ناديه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع إحرازه العديد من الأهداف الحاسمة مؤخرًا.
وقبل أيام سخر بيلينغهام من مبابي حينما سحبت بطاقة خلال استضافته في أحد البرامج، حيث اكتفى بتعليق :"لاعب جيد" ضاحكا.
واعتبر كثيرون أن ذلك التعليق يعد إشارة إلى عدم ترحيب بيلينغهام بالانتقال المحتمل من جانب كيليان مبابي إلى ريال مدريد والذي يقترب يومًا بعد الآخر.
وحسب التقارير فإن مبابي اتفق على كل شيء حول صفقة انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي والذي لن يتم إلا بعد انتهاء مسابقة دوري أبطال أوروبا على الأرجح.