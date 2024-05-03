إشارة حاسمة على انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وأعطت والدة مبابي وممثلته، فايزة العماري، موافقتها الخاصة على شراء منزل في لا موراليخا، وستجري مناقشات متقدمة موازية لشراء منزل آخر في لا فينكا، وهما المنطقتان الأكثر تميزًا في العاصمة.

وذكر الموقع أن المنطقتين تضمان منازل يمكن أن يتجاوز سعر كل واحد منها 20 مليون يورو.

وما يميز لا موراليخا قربها من مدينة ريال مدريد الرياضية والمنزل الذي يريد أن يشتريه مبابي في المنطقة هو منزل سيرجيو راموس.

وقال غونزالو لوبيز فان دام، مدير الشركة المتخصصة في بيع المنازل الحصرية في مدريد: "علمنا في نهاية الأسبوع الماضي أن العملية قد تم إغلاقها بين اللاعبين".

ويشير مصدر آخر، فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن حاشية مبابي وافقت بالفعل على شراء المنزل، وأن اللاعب سينتقل إليه بمجرد إتمام توقيعه لريال مدريد.

وتشير الكثير من التقارير إلى أن مبابي سينضم إلى ريال مدريد الصيف المقبل بعدما أبلغ إدارة ناديه باريس سان جيرمان بأنه سيغادر بنهاية عقده في يونيو المقبل.

وتردد أن تقدم ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا تسبب في تأجيل إعلان انضمام مبابي لريال مدريد.

ووصل ريال مدريد وباريس سان جيرمان إلى نصف النهائي، حيث تعادل الأول مع بايرن ميونخ في الذهاب 2/2، وخسر الفريق الفرنسي أمام بروسيا دورتموند 0/1.

وقد يلتقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن يوم 1 يونيو.