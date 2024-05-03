إشارة حاسمة على انتقال مبابي إلى ريال مدريد
كشف موقع "vozpopuli" عن تطور حاسم في ملف انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد.
ووفقا للموقع الإسباني فإن مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، يضع اللمسات الأخيرة على شراء قصر زميله السابق المدافع الإسباني سيرجيو راموس.
وأضاف الموقع أن مبابي سيشتري قصر راموس زميله السابق في باريس سان جيرمان، مقابل 18 مليون يورو.
وأكد أن حاشية مبابي لعبت دورا مهما في الأيام الأخيرة في البحث عن مكان إقامة في مدريد إلى جانب مفاوضاته مع ريال مدريد.
وبين "vozpopuli" أن عائلة مبابي وضعت عملية شراء عقار سكني واحد على الأقل في العاصمة الإسبانية على الطريق الصحيح خلال الأسبوعين الماضيين.
وذكر أن احتمالية تتويج مبابي بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان لم تكن سببا كافيا لإثناء من حوله عن التحضير لوصوله إلى مدريد.
وأعطت والدة مبابي وممثلته، فايزة العماري، موافقتها الخاصة على شراء منزل في لا موراليخا، وستجري مناقشات متقدمة موازية لشراء منزل آخر في لا فينكا، وهما المنطقتان الأكثر تميزًا في العاصمة.
وذكر الموقع أن المنطقتين تضمان منازل يمكن أن يتجاوز سعر كل واحد منها 20 مليون يورو.
وما يميز لا موراليخا قربها من مدينة ريال مدريد الرياضية والمنزل الذي يريد أن يشتريه مبابي في المنطقة هو منزل سيرجيو راموس.
وقال غونزالو لوبيز فان دام، مدير الشركة المتخصصة في بيع المنازل الحصرية في مدريد: "علمنا في نهاية الأسبوع الماضي أن العملية قد تم إغلاقها بين اللاعبين".
ويشير مصدر آخر، فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن حاشية مبابي وافقت بالفعل على شراء المنزل، وأن اللاعب سينتقل إليه بمجرد إتمام توقيعه لريال مدريد.
وتشير الكثير من التقارير إلى أن مبابي سينضم إلى ريال مدريد الصيف المقبل بعدما أبلغ إدارة ناديه باريس سان جيرمان بأنه سيغادر بنهاية عقده في يونيو المقبل.
وتردد أن تقدم ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا تسبب في تأجيل إعلان انضمام مبابي لريال مدريد.
ووصل ريال مدريد وباريس سان جيرمان إلى نصف النهائي، حيث تعادل الأول مع بايرن ميونخ في الذهاب 2/2، وخسر الفريق الفرنسي أمام بروسيا دورتموند 0/1.
وقد يلتقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن يوم 1 يونيو.