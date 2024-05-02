حزن وإحباط مبابي بعد الخسارة أمام دورتموند (صور)

وبات يكفي دورتموند التعادل في لقاء الإياب، الذي يقام على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء القادم، من أجل الصعود لنهائي المسابقة التي توج بها الفريق الألماني عام 1997.

في المقابل، أصبح يتعين على سان جيرمان الفوز بفارق هدفين على منافسه إيابا، إذا أراد استمرار محاولته للفوز باللقب الأوروبي المرموق للمرة الأولى في تاريخه.

وفي حال انتهاء مباراة العودة بفوز سان جيرمان بفارق هدف وحيد، سوف يحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي، ثم إلى ركلات الترجيح في حال استمرار فارق الهدف.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن في الأول من يونيو القادم، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني.