تعليق طريف من مدافع دورتموند بعد تكليفه بمراقبة مبابي
قال المدافع الهولندي يان ماتسين، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، إنه سيعمل على اللحاق بالنجم السريع لنادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي، حتى لو فقد حياته على الملعب، وذلك بعد أن عجز جميع المدافعين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مبابي عن فعل ذلك، وفق قوله.
وقبل ساعات من المواجهة المرتقبة لحساب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، التي يستضيف فيها دورتموند فريق العاصمة الفرنسية، أدلى المدافع الدولي الهولندي، صاحب الـ22 عاما، بتعليق طريف في حال مراقبته كيليان مبابي خلال المباراة، قائلا: "أنا مستعد لفعل أي شيء لمنع كيليان مبابي من الجري بسرعته المعتادة، أعرف جيدا أن هذه المهمة ستكون شاقة جدا، ولكن إذا كان لا بد لي أن أموت على العشب لإيقافه فسأفعل ذلك."
وأضاف ماتسين: "مبابي سريع للغاية، سأحاول أن أركض بنفس سرعته، الجميع يعرفون خصاله وخاصة سرعته، إنه لاعب كبير، وأعتقد أن مراقبته هذا المساء ستكون اختبارا كبيرا بالنسبة لي لمواجهة الأفضل، وأنا أنتظر بشغف ذلك".
يشار إلى أن كيليان مبابي يحتل صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا 2023 ـ 2024 برصيد 8 أهداف من أصل 10 مباريات خاضها خلال النسخة الحالية.