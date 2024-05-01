تعليق طريف من مدافع دورتموند بعد تكليفه بمراقبة مبابي

قال المدافع الهولندي يان ماتسين، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، إنه سيعمل على اللحاق بالنجم السريع لنادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي، حتى لو فقد حياته على الملعب، وذلك بعد أن عجز جميع المدافعين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مبابي عن فعل ذلك، وفق قوله.

وقبل ساعات من المواجهة المرتقبة لحساب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، التي يستضيف فيها دورتموند فريق العاصمة الفرنسية، أدلى المدافع الدولي الهولندي، صاحب الـ22 عاما، بتعليق طريف في حال مراقبته كيليان مبابي خلال المباراة، قائلا: "أنا مستعد لفعل أي شيء لمنع كيليان مبابي من الجري بسرعته المعتادة، أعرف جيدا أن هذه المهمة ستكون شاقة جدا، ولكن إذا كان لا بد لي أن أموت على العشب لإيقافه فسأفعل ذلك."