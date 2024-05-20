الكاف يهدد الزمالك و"أطرافا أخرى" بإجراءات تأديبية
وبّخ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، المسؤولين عن تنظيم حفل تتويج الفريق الفائز بالكونفدرالية الأفريقية، والتي فاز بها نادي الزمالك المصري.
وأصدر "كاف" بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، أكد خلاله أنه سيحقق في أحداث مباراة إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.
وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه: "يدين كاف بشدة الخروقات الأمنية وسوء سلوك الجماهير أثناء وبعد مباراة الإياب النهائية لكأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان والتي أقيمت في القاهرة، مصر يوم الأحد 19 مايو 2024".
ووفقًا للبيان، فقد "أحال كاف أحداث وسلوك جماهير نادي الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء وبعد المباراة إلى سلطات كاف المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية، إذا لزم الأمر".
وتوج الزمالك المصري بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه نهضة بركان الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين ليتفوق بفارق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض بعد خسارته 2-1 ذهابا في المغرب.
وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك في الدقيقة 23 بعد تمريرة من أحمد سيد (زيزو).
وحقق الزمالك اللقب للمرة الثانية بعد 2019، حين فاز بركلات الترجيح على نهضة بركان أيضا.