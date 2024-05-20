الكاف يهدد الزمالك و"أطرافا أخرى" بإجراءات تأديبية

وأصدر "كاف" بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، أكد خلاله أنه سيحقق في أحداث مباراة إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيانه: "يدين كاف بشدة الخروقات الأمنية وسوء سلوك الجماهير أثناء وبعد مباراة الإياب النهائية لكأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان والتي أقيمت في القاهرة، مصر يوم الأحد 19 مايو 2024".

ووفقًا للبيان، فقد "أحال كاف أحداث وسلوك جماهير نادي الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء وبعد المباراة إلى سلطات كاف المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية، إذا لزم الأمر".