انتقادات لإشراك نجل شيكابالا في مراسم تتويج الزمالك

وجه العديد من النقاد والمتابعين انتقادات قوية بسبب سوء تنظيم مراسم تتويج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية، مساء الأحد، خاصة لقطة تواجد الطفل "آدم"، نجل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، في الاحتفالات.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية، مساء الأحد، على حساب نهضة بركان المغربي، بعدما فاز في مباراة الإياب 1-0، وخسر في مواجهة الذهاب 2-1، ليحسم اللقب، مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وغاب شيكابالا عن اللقاء بسبب الإصابة، لكنه تواجد في أرض الملعب لرفع الكأس باعتباره قائد الفريق، وكان الأمر اللافت للنظر هو تواجد نجله "آدم" معه؛ إذ حرص على تواجده في مراسم الاحتفال أيضا على المنصة وقام بمنحه الميدالية الخاصة به، وأيضا تواجد الطفل بجانب والده مع موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال لحظة رفع الكأس، وهو ما اعتبره العديد من المتابعين مخالفا للبروتوكول.

كان المشهد غريبا أيضا لوجود كم كبير من الأشخاص في أثناء حفل تسليم كأس بطولة من المفترض أن يقتصر على لاعبي الفريق الفائز وجهازهم الفني.