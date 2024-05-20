انتقادات لإشراك نجل شيكابالا في مراسم تتويج الزمالك
وجه العديد من النقاد والمتابعين انتقادات قوية بسبب سوء تنظيم مراسم تتويج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية، مساء الأحد، خاصة لقطة تواجد الطفل "آدم"، نجل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، في الاحتفالات.
وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية، مساء الأحد، على حساب نهضة بركان المغربي، بعدما فاز في مباراة الإياب 1-0، وخسر في مواجهة الذهاب 2-1، ليحسم اللقب، مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.
وغاب شيكابالا عن اللقاء بسبب الإصابة، لكنه تواجد في أرض الملعب لرفع الكأس باعتباره قائد الفريق، وكان الأمر اللافت للنظر هو تواجد نجله "آدم" معه؛ إذ حرص على تواجده في مراسم الاحتفال أيضا على المنصة وقام بمنحه الميدالية الخاصة به، وأيضا تواجد الطفل بجانب والده مع موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال لحظة رفع الكأس، وهو ما اعتبره العديد من المتابعين مخالفا للبروتوكول.
كان المشهد غريبا أيضا لوجود كم كبير من الأشخاص في أثناء حفل تسليم كأس بطولة من المفترض أن يقتصر على لاعبي الفريق الفائز وجهازهم الفني.
وقال الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي عن مراسم تتويج الزمالك: "نفسي نتعلم ما يفعله الأجانب، رأينا أمس بسوق عكاظ واختلط الحابل بالنابل ولم يعط الفريق المتوج أن يظهر نفسه في الاحتفالات، لدرجة أن ابن شيكابالا شعر بخضة وظل يبكي من هجوم المصورين عليهم ونفس الوضع ابن حمزة المثلوثي، نريد التتويج أن يكون بشكل حقيقي، رأينا في الدوري الإنجليزي يقام بروفات لمثل هذه الأمور".
وأضاف: "حتى مندوبة الاتحاد الأفريقي وهي ماسكة الكأس أخذت كتف في السكة، وهذ الا يصح، أتمنى تدارك هذه المواقف في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي، ويبتعد كل من ليس له لازمة أن يتواجد في الملعب عن الصورة".
ويعد لقب الكونفدرالية هو الثاني للزمالك عبر التاريخ، وفاز بالبطولة في المرة الأولى عام 2019 أمام نهضة بركان أيضا.
ورفع الزمالك رصيده لـ14 بطولة قارية في تاريخه، بواقع 5 دوريات أبطال، و4 كؤوس سوبر، و2 كونفدرالية و2 أفروآسيوية، و1 كأس كؤوس.
وأصبح أول الفرق التي حجزت بطاقة المشاركة في كأس السوبر الأفريقية للمرة السادسة، في انتظار بطل دوري الأبطال بين الأهلي المصري والترجي التونسي.