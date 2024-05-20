فوضى وتدافع في مراسم تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية (فيديو)

انتهت مباراة الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي لكأس الكنفدرالية مشاهد فوضوية استمرت من الدقائق الأخيرة قبل إعلان الحكم السنغالي عيسى سي عن صافرة النهاية وحتى بدء مراسم تتويج فريق القلعة البيضاء باللقب.

وكانت المباراة عرفت في الدقائق المحتسبة بدلا من الضائعة احتجاجات وتدخلات عنيفة من لاعبي نهضة بركان ما أدى بالحكم إلى إشهار الورقة الحمراء في وجه لاعب الفريق المغربي حمزة الموسوي في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما اعتدى على أحمد سيد زيزو دون كرة.

وخلال مراسم التتويج قدمت إحدى المضيفات رمز كأس الكونفدرالية قبل أن يشتبك لاعبون ومرافقون من الفريقين على مقربة منها ليتم دفعها وإسقاطها في مشهد تم تداوله على نطاق واسع عبر منصة "إكس"، فيما علق كثيرون بأن ما حصل لا يشرف بالمرة الكرة الإفريقية.