هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي على رادار نيس الفرنسي

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن نيس يفكر في التعاقد مع هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الذي جدد عقده قبل كأس العالم حتى 2027.

ورغم أن السعودية لم تتجاوز دور المجموعات في مونديال قطر 2022، فإن هيرفي رينارد لا يزال يجعل الناس يتحدثون عنه في قطر من خلال قيادة "الأخضر" للفوز 2/1 على الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات قبل أن يتجه رفاق ليونيل ميسي للفوز باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.