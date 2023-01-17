هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي على رادار نيس الفرنسي
أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن نيس يفكر في التعاقد مع هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الذي جدد عقده قبل كأس العالم حتى 2027.
ورغم أن السعودية لم تتجاوز دور المجموعات في مونديال قطر 2022، فإن هيرفي رينارد لا يزال يجعل الناس يتحدثون عنه في قطر من خلال قيادة "الأخضر" للفوز 2/1 على الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات قبل أن يتجه رفاق ليونيل ميسي للفوز باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.
وقالت محطة "rmcsport" الفرنسية إن فوز السعودية على الأرجنتين في بداية مباريات المجموعة الثانية رفع من أسهم رينارد البالغ من العمر 54 عامًا في كل مكان، خاصة في الدوري الفرنسي.
وحسب صحيفة "ليكيب"، فإن نيس الذي انفصل للتو عن مديره الفني السويسري لوسيان فافر يفكر في رينارد من أجل تولي منصب المدير الفني رغم ارتباطه مع الاتحاد السعودي حتى عام 2027، ولكن لديه بند في عقده يسمح له بالمغادرة مقابل تعويض.
وسبق لرينارد تدريب منتخبات زامبيا وكوت ديفوار والمغرب، وتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية عامي (2012 و2015).
وكانت لدى هيرفي رينارد تجربتان في الدوري الفرنسي، الأولى في سوشو موسم (2013/2014)، وغادره في مايو 2014، وفي نفس الشهر تولى تدريب ساحل العاج ونال معه لقب الأمم الأفريقية في فبراير 2015، قبل أن يترك تدريب ساحل العاج في مايو 2015 ويتولى تدريب ليل في تجربته الثانية بالدوري الفرنسي.
وقرر نيس تعيين ديدييه ديغارد مدربًا مؤقتًا بعد رحيل فافر لحين التعاقد مع مدير فني جديد.
وتولى المدير الفني الفرنسي مسؤولية تدريب السعودية في يوليو/تموز 2019 بعقد يمتد لعامين ونصف العام قبل أن يتم تمديد العقد قبل المونديال إلى 2027.
وبعد تمديد عقده، سيقود رينارد السعودية خلال كأس آسيا 2023.
وستكون بوسع رينارد قيادة الفريق السعودي نحو التأهل لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقاد رينارد منتخب السعودية للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر متصدرًا مجموعته ومحققًا في الوقت نفسه أعلى رصيد من النقاط في تاريخ مشاركات المنتخب السعودي في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بواقع 23 نقطة.