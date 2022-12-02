بعد هدوء العاصفة.. ثقة السعوديين لم تهتز في رينارد

تعلم الدروس

لم تتعال أصوات بالاستغناء عن رينارد، الذي يحظى بعلاقة قوية مع اللاعبين، بل وجد دعما للاستمرار في تطوير المنتخب مع ضرورة التعلم من الدروس في قطر.

وتابع: "المستوى بشكل عام كان مشرفا، أمام الأرجنتين أظهرنا للعالم مدى تطور الكرة السعودية، لكن في كأس العالم قد تخسر بتفاصيل بسيطة، استقبلنا هدفين من ضربتين ثابتتين أمام المكسيك في غضون خمس دقائق.

"لم تهتز الثقة في المنتخب أو رينارد، هذه أفضل مشاركة لنا بعد أربع نسخ لكأس العالم، المشاركات السابقة كانت سيئة جدا، هذا أفضل مستوى منذ 1994" حين تأهلت السعودية لدور الستة عشر.

وواصل: "أمامنا كأس الخليج بعد أسابيع قليلة ثم كأس آسيا، وبغض النظر عن النتائج نحن فخورون بالمنتخب ونتمنى أن يبني على هذا المستوى".