قرار رسمي صارم من الأهلي المصري بعد أزمة أفشة
اتخذ النادي الأهلي المصري، قرارًا صارمًا، تجاه لاعبيه، عقب الجدل، الذي أثاره محمد مجدي أفشة نجم الفريق، بتصريحات إعلامية، هاجم فيها مدربه وزملائه بالفريق الأحمر.
وأدلى أفشة بتصريحات مثيرة للجدل أكد خلالها أنه كان الأحق بالحصول على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس مصر أمام الزمالك بالسعودية التي حصدها زميله إمام عاشور.
وتجاهل أفشة مدربه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في اختياراته لأفضل من تدرب معهم.
وبسبب هذه التصريحات تقدم إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر بشكوى رسمية ضد زميله أفشة بسبب تصريحات الأخير ضده.
وعلى الفور قرر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق، خوفًا من حدوث تسيب في غرفة خلع الملابس.
وقال بيبو في تصريحات تليفزيونية: "تم فرض حظر إعلامي على اللاعبين بسبب التصريحات الإعلامية الأخيرة"، في إشارة إلى كلام محمد مجدي أفشة.
وأضاف بيبو: "تم اتخاذ هذ القرار لأننا نحتاج للتركيز، وكي لا يتحول اللاعبين لمادة إعلامية بجانب تأويل البعض لهذه التصريحات".
وعن غضب زملاء أفشة من تصريحاته قال بيبو: " نقدر غضب اللاعبين لكننا نتعامل بكل هدوء مع كل المواقف، ولا نريد تضخيم الأمور"
وبسؤاله عن احتمال عقاب اللاعب أجاب: "النادي الأهلي يحكمه اللوائح وهذا ما نتحرك فيه بما يخدم مصلحة النادي والفريق وأكيد أي لاعب يخطئ هناك قواعد تطبق على الجميع".