قرار رسمي صارم من الأهلي المصري بعد أزمة أفشة

وعلى الفور قرر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق، خوفًا من حدوث تسيب في غرفة خلع الملابس.

وقال بيبو في تصريحات تليفزيونية: "تم فرض حظر إعلامي على اللاعبين بسبب التصريحات الإعلامية الأخيرة"، في إشارة إلى كلام محمد مجدي أفشة.

وأضاف بيبو: "تم اتخاذ هذ القرار لأننا نحتاج للتركيز، وكي لا يتحول اللاعبين لمادة إعلامية بجانب تأويل البعض لهذه التصريحات".

وعن غضب زملاء أفشة من تصريحاته قال بيبو: " نقدر غضب اللاعبين لكننا نتعامل بكل هدوء مع كل المواقف، ولا نريد تضخيم الأمور"

وبسؤاله عن احتمال عقاب اللاعب أجاب: "النادي الأهلي يحكمه اللوائح وهذا ما نتحرك فيه بما يخدم مصلحة النادي والفريق وأكيد أي لاعب يخطئ هناك قواعد تطبق على الجميع".