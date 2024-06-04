أفشة سيُعاني.. سر انقلاب كولر الشديد على نجم الأهلي المصري

ولكن الإعلامي أحمد شوبير المقرب من إدارة الأهلي كشف عبر برنامجه الإذاعي ، اليوم الثلاثاء ، عن غضب شديد من كولر تجاه أفشة ورفضه فعلًا مشاركة اللاعب في التدريبات.

وأشار شوبير إلى أن السبب الرئيس في غضب كولر يتمثل في حديث أفشة بشكل غير لائق عن زملائه بالفريق بتلميحات غير مقبولة بالنسبة له وستفسد علاقته بباقي زملائه.

واستبعد قائد الأهلي الأسبق أنباء عرض أفشة للبيع؛ على خلفية الأزمة الأخيرة، مؤكدًا أن أفشة أخطأ وعليه توضيح الصورة للجماهير وإلا سيعاني بصورة كبيرة في المرحلة القادمة.