أفشة سيُعاني.. سر انقلاب كولر الشديد على نجم الأهلي المصري
اشتعلت الخلافات بين السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، ولاعبه محمد مجدي (أفشة) على خلفية تصريحات الأخير في ظهوره التلفزيوني عبر قناة (mbc masr2).
وكشف الإعلامي أمير هشام عبر قناة (النهار) أمس الاثنين عن رفض كولر مشاركة أفشة في تدريبات الأهلي بعد تصريحاته في برنامج (الكورة مع فايق).
وأثارت هذه الأنباء جدلًا واسعًا خاصة بعدما نشر الإعلامي إبراهيم فايق تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس أكد خلالها تواصله مع أفشة وتأكيد الأخيرعلى عدم توقيع عقوبات ضده.
وقال إبراهيم فايق:" أفشة أخبرني بأنه لم يتم توقيع عقوبات ضده ولم يتم إيقافه.. وعلمت أيضًا أن كولر مستاء من تصريحاته وهناك محاولات لإزالة سوء التفاهم".
ولكن الإعلامي أحمد شوبير المقرب من إدارة الأهلي كشف عبر برنامجه الإذاعي ، اليوم الثلاثاء ، عن غضب شديد من كولر تجاه أفشة ورفضه فعلًا مشاركة اللاعب في التدريبات.
وأشار شوبير إلى أن السبب الرئيس في غضب كولر يتمثل في حديث أفشة بشكل غير لائق عن زملائه بالفريق بتلميحات غير مقبولة بالنسبة له وستفسد علاقته بباقي زملائه.
واستبعد قائد الأهلي الأسبق أنباء عرض أفشة للبيع؛ على خلفية الأزمة الأخيرة، مؤكدًا أن أفشة أخطأ وعليه توضيح الصورة للجماهير وإلا سيعاني بصورة كبيرة في المرحلة القادمة.