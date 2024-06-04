تصعيد كبير من إمام عاشور تجاه أفشة
شهدت أزمة تصريحات محمد مجدي (أفشة)، نجم الأهلي المصري، تطورًا خطيرًا في الساعات القليلة الماضية.
وأدلى أفشة بتصريحات مثيرة للجدل عبر برنامج (الكورة مع فايق) بقناة (MBC MASR2) أكد خلالها أنه كان الأحق بالحصول على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس مصر أمام الزمالك بالسعودية التي حصدها زميله إمام عاشور.
وتجاهل أفشة مدربه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في اختياراته لأفضل من تدرب معهم.
وقال مصدر مقرب من إمام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر، تقدم بشكوى رسمية ضد زميله أفشة بسبب تصريحات الأخير ضده.
وأشار المصدر لـ"إرم نيوز" إلى أن إمام عاشور قدم الشكوى لمحمود الخطيب رئيس الأهلي خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث عنه أفشة بهذا الشكل.
وأوضح أن عاشور غاضب بشدة من تصريحات زميله التي جاءت على مرأى ومسمع من الجميع عبر شاشات التلفزيون.
وأكد أن الخطيب حاول إرضاء إمام عاشور وتحدث معه وطالبه بتجاهل الأمر كما وعده بحل الأمور التي تغضبه جميعها.
وأتم المصدر أن أفشة حاول التواصل مع عاشور لتوضيح الصورة ولكن الأخير تجاهل تمامًا الرد على زميله.
وانضم إمام عاشور للأهلي مطلع الموسم الحالي قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.