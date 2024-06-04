تصعيد كبير من إمام عاشور تجاه أفشة

وأكد أن الخطيب حاول إرضاء إمام عاشور وتحدث معه وطالبه بتجاهل الأمر كما وعده بحل الأمور التي تغضبه جميعها.

وأتم المصدر أن أفشة حاول التواصل مع عاشور لتوضيح الصورة ولكن الأخير تجاهل تمامًا الرد على زميله.

وانضم إمام عاشور للأهلي مطلع الموسم الحالي قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.