رد حاسم من عبد الرحمن بن مساعد على طلب عدم استمرار جيسوس

رفض الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السعودي السابق، فكرة عدم تجديد عقد المدرب البرتغالي جيسوس بعد خروج الهلال من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وغادر الهلال دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام الهلال، فرغم الفوز إيابا 2/1، دفع الفريق ثمن الخسارة الكبيرة ذهابا 4/2.

وعبر منصة إكس علق مشجع :"يجب إعادة النظر في موضوع التجديد مع جيسوس وعدم ترقيع الموضوع هذا خصوصًا للمواسم القادمة ".

وتابع :"ذهاب وإياب كريسبو مدرب العين حشر الهلال، فما بالك يا سمو الأمير في كأس العالم للأندية وش بيسوي فيها قدام كوكبة المدربين، عدم التجديد مع جيسوسس؟!!.

ورد بن مساعد على المشجع :"أكيد تمزح الله يسلمك".