رد حاسم من عبد الرحمن بن مساعد على طلب عدم استمرار جيسوس
رفض الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السعودي السابق، فكرة عدم تجديد عقد المدرب البرتغالي جيسوس بعد خروج الهلال من مسابقة دوري أبطال آسيا.
وغادر الهلال دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام الهلال، فرغم الفوز إيابا 2/1، دفع الفريق ثمن الخسارة الكبيرة ذهابا 4/2.
وعبر منصة إكس علق مشجع :"يجب إعادة النظر في موضوع التجديد مع جيسوس وعدم ترقيع الموضوع هذا خصوصًا للمواسم القادمة ".
وتابع :"ذهاب وإياب كريسبو مدرب العين حشر الهلال، فما بالك يا سمو الأمير في كأس العالم للأندية وش بيسوي فيها قدام كوكبة المدربين، عدم التجديد مع جيسوسس؟!!.
ورد بن مساعد على المشجع :"أكيد تمزح الله يسلمك".
وتعقيبا على مغادرة الهلال دوري أبطال آسيا علق بن مساعد عبر منصة إكس :"لعب الهلال البارحة مباراة ممتازة ولكن مباراة الذهاب حسمت التأهل بنتيجتها وكانت الخطأ الأوحد والأكبر للمدرب خيسوس هذا الموسم والذي لن يلغي الخروج من بطولة آسيا أنه مدرب كبير ورائع ".
وتابع :"كان الخطأ أن الفريق لعب ذهابًا بعقلية الحفاظ على سلسلة الانتصارات وكأنه على يقين من الفوز وإلّا فكيف تلعب في نصف نهائي خارج أرضك ويلج مرماك أربعة أهداف من هجمات مرتدة؟!".
وواصل :"كان الأجدى أن يشارك بونو ذهابًا وأن يتحفظ الفريق في لعبه ويركز على عدم تلقي أهداف، ولكن ما حدث كان العكس".
وأردف :"طبعًا لا يجب اغفال أن اللاعبين مرهقون جدًا بسبب المنافسة على كل البطولات ".
وواصل :"هارد لك للهلال ومبروك للعين".
وأتم :"لا يلغي هذا الخروج أن الهلال بنسخته الحالية يقدم أفضل مستوياته على الإطلاق، ولا ينبغي القلق من جماهيره التي تعودت على القمم، وينبغي الوقوف خلف الفريق وإدارته ولاعبيه وجهازه الفني؛ فالقادم أفضل بعون الله".
ويسعى نادي الهلال السعودي لتجديد عقد المدرب جيسوس، بعد نجاحاته على المستوى المحلي، هذا الموسم؛ إذ حقق لقب السوبر السعودي، كما يتصدر الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه، كما تأهل لنصف نهائي كأس الملك.