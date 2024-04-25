سر منع مدرب النصر السعودي من الكلام
كشفت تقارير صحفية سعودية تطورات حالة لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.
وغاب كاسترو عن مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن بسبب ظروف صحية تطلبت خضوعه لراحة تامة.
ولم يعلن النصر السعودي بشكل رسمي تفاصيل حالة كاسترو، إذ اكتفى ببيان عن أوامر الطبيب له بالراحة التامة.
وقالت صحيفة الرياضية السعودية، إن الطبيب المعالج لكاسترو نصحه بعدم التحدث كثيرًا خلال الأيام المقبلة.
وحسب التقرير، أجرى كاسترو عملية جراحية في الرئة.
وأضاف التقرير، فقد حضر كاسترو لتدريب النصر لكنه لم يشرف على التدريبات؛ إذ اكتفى بمنح مساعده ورقة الحصة التدربيبة لتنفيذها.
وخضع المدرب البرتغالي إلى "عملية جراحية لرتق ثقب في الرئة بعد تفريغ الهواء الموجود بين طبقتي الأنسجة المبطنة؛ ما سبَّب ضغطًا عليها ويمنعها من التوسع بشكلها الطبيعي".
وحسب الرياضية، تجددت المشكلة مع كاسترو الأسبوع الماضي، إذ تعرَّض للحالة الطبية نفسها أثناء إشرافه على تدريب الدحيل القطري العام قبل الماضي، وتم الاكتفاء بمنحه أدوية، وبعد تكرارها تم نصحه بالعملية الجراحية.