سر منع مدرب النصر السعودي من الكلام

وخضع المدرب البرتغالي إلى "عملية جراحية لرتق ثقب في الرئة بعد تفريغ الهواء الموجود بين طبقتي الأنسجة المبطنة؛ ما سبَّب ضغطًا عليها ويمنعها من التوسع بشكلها الطبيعي".

وحسب الرياضية، تجددت المشكلة مع كاسترو الأسبوع الماضي، إذ تعرَّض للحالة الطبية نفسها أثناء إشرافه على تدريب الدحيل القطري العام قبل الماضي، وتم الاكتفاء بمنحه أدوية، وبعد تكرارها تم نصحه بالعملية الجراحية.