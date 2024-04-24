بحضور رونالدو.. النصر السعودي يسخر مجددًا من الهلال (صورة)
واصل الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي إثارة الجدل مرة أخرى، بعد تغريدة مثيرة عبر حسابه الموثق مرفقة بصورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إثر وداع غريمه الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.
وتأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال السعودي (2-1)، يوم الثلاثاء، على ملعب المملكة آرينا، في إياب نصف نهائي البطولة القارية.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، الأسبوع الماضي، انتهت بفوز العين (4-2)، ليصعد الفريق الإماراتي بمجموع المباراتين (5-4).
وفي الساعة الـ5 و5 دقائق نشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي، صورة على رأسها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع كتابة جملة "مساء الخير" مرفقة بـ"إيموجي" كف اليد والذي يشير للرقم 5 وهو عدد أهداف العين في شباك الهلال في مباراتي الذهاب والعودة.
ولم تكن هذه هي التغريدة المثيرة الأولى، بل سبقتها تغريدة قال فيها حساب النصر عقب هزيمة الهلال أمام العين: "(العين) للتتويج متشوقة، الأحد سيدات العالمي يتوجن بالذهب على ملعبنا الأول بارك".
وكانت التغريدة تشير إلى مباراة فريق النصر للسيدات الذي سيواجه الاتحاد في قمة كروية، يوم الأحد 28 أبريل المقبل، إذ يتصدر حاليًّا فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2024 - 2023، برصيد 34 نقطة.