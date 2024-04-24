بحضور رونالدو.. النصر السعودي يسخر مجددًا من الهلال (صورة)

وتأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال السعودي (2-1)، يوم الثلاثاء، على ملعب المملكة آرينا، في إياب نصف نهائي البطولة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، الأسبوع الماضي، انتهت بفوز العين (4-2)، ليصعد الفريق الإماراتي بمجموع المباراتين (5-4).

وفي الساعة الـ5 و5 دقائق نشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي، صورة على رأسها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع كتابة جملة "مساء الخير" مرفقة بـ"إيموجي" كف اليد والذي يشير للرقم 5 وهو عدد أهداف العين في شباك الهلال في مباراتي الذهاب والعودة.