تغريدة مثيرة من حساب النصر السعودي الرسمي بعد خسارة الهلال
أثار الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي جدلًا كبيرًا بعد تغريدة مثيرة عبر حسابه الموثق، إثر وداع غريمه الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.
وتأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال السعودي (2-1)، يوم الثلاثاء، على ملعب المملكة آرينا، في إياب نصف نهائي البطولة القارية.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد هزاع بن زايد الأسبوع الماضي، انتهت بفوز العين (4-2)، ليصعد الفريق الإماراتي بمجموع المباراتين (5-4).
ونشر حساب النصر تغريدة كتب فيها: "(العين) للتتويج متشوقة، الأحد سيدات العالمي يتوجن بالذهب عل ملعبنا الأول بارك".
وكانت التغريدة تشير إلى مباراة فريق النصر للسيدات الذي سيواجه الاتحاد في قمة كروية يوم الأحد 28 أبريل المقبل، إذ يتصدر حاليًّا فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2024 - 2023، برصيد 34 نقطة.
ولكن كان المثير في التغريدة هو وضع كلمة "العين" بين أقواس، وهو ما اعتبره الجمهور نوعًا من السخرية على عدم قدرة الهلال على التأهل والفوز أمام فريق العين الإماراتي، الذي وصل لنهائي البطولة الآسيوية.
وكان العين أوقف سلسلة انتصارات الهلال السعودي هذا الموسم التي وصلت إلى 34 مباراة متتالية، وذلك بعد الفوز عليه في لقاء الذهاب قبل أسبوع.
العين تأهل للنهائي منتظرًا الفائز من مواجهة يوكوهاما إف مارينوس الياباني وأولسان الكوري الجنوبي، وانتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز أولسان بهدف دون رد.
وصعد العين للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال آسيا.
ويعد العين أول فريق حصل على البطولة في مسماها الجديد عام 2003.