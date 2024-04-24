تغريدة مثيرة من حساب النصر السعودي الرسمي بعد خسارة الهلال

أثار الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي جدلًا كبيرًا بعد تغريدة مثيرة عبر حسابه الموثق، إثر وداع غريمه الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.

وتأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال السعودي (2-1)، يوم الثلاثاء، على ملعب المملكة آرينا، في إياب نصف نهائي البطولة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد هزاع بن زايد الأسبوع الماضي، انتهت بفوز العين (4-2)، ليصعد الفريق الإماراتي بمجموع المباراتين (5-4).

ونشر حساب النصر تغريدة كتب فيها: "(العين) للتتويج متشوقة، الأحد سيدات العالمي يتوجن بالذهب عل ملعبنا الأول بارك".