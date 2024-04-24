5 أمور تضمن نهاية مثالية لمشوار العين في دوري أبطال آسيا

نجح العين الإماراتي في الصعود إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن تجاوز الفريق السعودي الثاني على التوالي وهو الهلال، عقب خروج النصر على يده من ربع النهائي.

وصول العين للنهائي هو خبر رائع لجماهيره، لكنها تنتظر كذلك التتويج باللقب، الذي تضمنه خمسة أمور ستجعل النهاية مثالية بالنسبة لهم، دعونا نستعرض أبرزها فيما يأتي:

الشباك النظيفة

يعد الحارس خالد عيسى صمام أمان فريق العين في السنوات الماضية، وكان من أفضل حراس البطولة الآسيوية حتى اللحظة الحالية.

عيسى لعب 11 مباراة مع العين، ونجح في الخروج بثلاث شباك نظيفة، كثاني أكثر حارس في البطولة خلف محمد العويس، حارس الهلال.

وجود حارس مثل عيسى في المرمى يمنح الدفاع طمأنينة كبيرة، ويحرر خط الوسط والهجوم، ويعطيهم ثقة ما بعدها ثقة.