العين يفرض شخصيته على الهلال ويصعد إلى نهائي دوري أبطال آسيا

فرض نادي العين الإماراتي شخصيته على الهلال السعودي ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2024.

وحقق الهلال الفوز على العين بنتيجة (2-1) في مباراة الإياب التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "المملكة آرينا"، لكنها لم تكن كافية لكي يصعد الفريق السعودي، حيث تأهل الفريق الإماراتي للنهائي بمجموع المباراتين بنتيجة (5-4).

وتغلب العين 4-2 على الهلال، يوم الأربعاء الماضي، في مباراة الذهاب ليوقف مسيرة انتصارات الفريق السعودي على مدار 34 مباراة متتالية بكافة المسابقات.

وتقدم الهلال عن طريقة ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة الرابعة سددها روبين نيفيز، ثم تعادل العين في الدقيقة 12 عن طريق مينيزيس، الذي أصيب وتم استبداله.