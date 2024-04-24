العين يفرض شخصيته على الهلال ويصعد إلى نهائي دوري أبطال آسيا
فرض نادي العين الإماراتي شخصيته على الهلال السعودي ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2024.
وحقق الهلال الفوز على العين بنتيجة (2-1) في مباراة الإياب التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "المملكة آرينا"، لكنها لم تكن كافية لكي يصعد الفريق السعودي، حيث تأهل الفريق الإماراتي للنهائي بمجموع المباراتين بنتيجة (5-4).
وتغلب العين 4-2 على الهلال، يوم الأربعاء الماضي، في مباراة الذهاب ليوقف مسيرة انتصارات الفريق السعودي على مدار 34 مباراة متتالية بكافة المسابقات.
وتقدم الهلال عن طريقة ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة الرابعة سددها روبين نيفيز، ثم تعادل العين في الدقيقة 12 عن طريق مينيزيس، الذي أصيب وتم استبداله.
وفي الدقيقة 51 سجل سالم الدوسري هدف الهلال الثاني، ثم تفنن لاعبو "الزعيم" في إهدار عدة فرص سهلة.
وسجل العين هدفين لكن تدخل تقنية الفيديو حال دون احتسابهما، كما قدم خالد عيسى مباراة كبيرة استمرارًا لتألقه على مدار البطولة.
وينتظر العين الإماراتي في النهائي الفائز من لقاء أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما الياباني.
وفي نصف النهائي الآخر، يستضيف يوكوهاما مارينوس الياباني، نظيره أولسان هيونداي، حامل لقب 2012 و2020، غدًا الأربعاء، بعد أن خسر أمامه بهدف ذهابًا.
وضمن أولسان بلوغ كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، بفوزه في مباراة الذهاب، لينضمّ إلى الهلال، وأوراوا ريد دايموندز الياباني، في البطولة الموسّعة.
وتقام مباراة الذهاب من النهائي يوم 11 مايو، قبل أسبوعين من إقامة مباراة الإياب على ملعب العين.
بهذا الإقصاء انتهت آمال فريق المدرب جورجي جيسوس في تحقيق الرباعية هذا الموسم، بعدما توج بلقب كأس السوبر السعودي، ويتصدر ترتيب الدوري المحلي برصيد 77 نقطة، كما تأهل لقبل نهائي كأس الملك.