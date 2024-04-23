أهداف مباراة الهلال والعين (فيديو)
سجل روبين نيفيز الهدف الأول لفريق الهلال السعودي في شباك نظيره العين الإماراتي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا"، في مباراة العودة لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2024.
وكان الهلال قد خسر مواجهة الذهاب للدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا، التي أقيمت، الأربعاء الماضي، في الإمارات، بنتيجة 4-2.
وجاء هدف الهلال الأول مبكرًا في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة ميشائل، نجم "الزعيم".
وفي الدقيقة 11 تعادل العين بتصويبة رائعة من إريك مينيزيس من على حدود منطقة جزاء الهلال لتسكن شباك ياسين بونو.
ويأمل فريق الهلال تحقيق الفوز، ولا بديل عن ذلك من أجل العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة على التوالي.
والفائز من مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي يلاقي الفائز من لقاء أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما الياباني في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا.