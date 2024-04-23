أهداف مباراة الهلال والعين (فيديو)

سجل روبين نيفيز الهدف الأول لفريق الهلال السعودي في شباك نظيره العين الإماراتي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا"، في مباراة العودة لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2024.

وكان الهلال قد خسر مواجهة الذهاب للدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا، التي أقيمت، الأربعاء الماضي، في الإمارات، بنتيجة 4-2.

وجاء هدف الهلال الأول مبكرًا في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة ميشائل، نجم "الزعيم".