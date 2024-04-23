النصر السعودي يقترب من تحقيق حلم رونالدو

بات نادي النصر السعودي قريبا من تحقيق حلم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب رونالدو في تدعيم صفوف الفريق بمنتهى القوة، أملا في المنافسة على الألقاب بشكل أقوى لاستكمال مشروعه مع النادي الذي نجح على المستوى الجماهيري والتسويقي، لكنه فشل رياضيا بعدم تحقيق بطولات.

ومن بين الأسماء المهمة التي تم ترشيحها للانتقال إلى نادي النصر السعودي، خلال الفترات السابقة رافاييل فاران، وكاسيميرو، نجما نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.