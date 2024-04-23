النصر السعودي يقترب من تحقيق حلم رونالدو
بات نادي النصر السعودي قريبا من تحقيق حلم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويرغب رونالدو في تدعيم صفوف الفريق بمنتهى القوة، أملا في المنافسة على الألقاب بشكل أقوى لاستكمال مشروعه مع النادي الذي نجح على المستوى الجماهيري والتسويقي، لكنه فشل رياضيا بعدم تحقيق بطولات.
ومن بين الأسماء المهمة التي تم ترشيحها للانتقال إلى نادي النصر السعودي، خلال الفترات السابقة رافاييل فاران، وكاسيميرو، نجما نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد على استعداد كامل للتخلي عن خدمات الثنائي بل أن النادي الإنجليزي عرض بالفعل الثنائي على الأندية السعودية.
ولعب فاران وكاسيميرو رفقة رونالدو لسنوات طويلة في نادي ريال مدريد الإسباني؛ ما يجعلهما أقرب للانتقال إلى النصر، وهو النادي الذي ارتبط اسمه بالثنائي خلال الأشهر الأخيرة.
وتردد أن رونالدو طلب تحديدا التعاقد مع كاسيميرو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد ومنتخب البرازيل.
ومن المؤكد أن نادي النصر سوف يجري تغييرات مهمة على العناصر الأجنبية في الفريق، استعدادا للموسم الجديد، بعدما خسر أغلب ألقاب الموسم، فلم يعد ينافس سوى على كأس الملك، نظرا لصعوبة اللحاق بالهلال متصدر الدوري.
وعاد رونالدو إلى تدريبات النصر أخيرا، بعد فترة إجازة قصيرة، إثر غيابه عن مباراة الفيحاء في الدوري، بسبب الإيقاف.