صفعة أيقظته.. هجوم على البليهي مدافع الهلال
شن الإعلامي السعودي صالح الطريقي، هجوما على علي البليهي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عقب أحداث مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وغادر الهلال منافسات البطولة القارية، عقب فشله في تعويض خسارته ذهابا 4/2، حيث اكتفى بالفوز إيابا 2/1.
وقال الطريقي في مقال لصحيفة الرياضية :"بعيدًا عما هو فني في مباراة الهلال والعين، وما حدث للفريق، كان المشهد الصارخ بعد المباراة، ما حدث للبليهي مع جماهير الهلال".
وتابع :"الذي جعلني أتعاطف كثيرًا مع البليهي هو اكتشافه حقيقة العلاقة بينه وبين جماهير الهلال".
وأردف :"قبل هذا المشهد كان البليهي يظن بعد وقوف الجماهير معه وهو يمارس العنف والاستفزازات ضد نجوم عالميين بالمنتخب والنادي، أن جماهير الهلال تنظر إليه على أنه رمز فارس نجد".
واتُهم علي البليهي كثيرا باستفزاز مهاجمي الأندية المنافسة، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، وعبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد.
وتابع الطريق :"لهذا حاول أن يتدخل بعد نهاية المباراة، ليهدئ الجماهير، وظن أن جماهير الهلال ستخضع وتستجيب لأوامره ولو بإشارة من يده وهو يطلب منهم الهدوء".
وأتم :"جاء ردهم كصفعة أيقظته من حلمه بفظاظة، فهاجموه بعنف وكأنهم يقولون له "ما أنت إلا بالونة نحن من نفخها، فاستيقظ".
وشهدت نهاية مباراة الهلال والعين هجوما نادرا من جماهير بطل الدوري السعودي على اللاعب الذي يحظى بتقدير جماهيري كبير للغاية.
ويعرف عن البليهي احتفاله بتسجيل الأهداف بنفخ "بالونة".