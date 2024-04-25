صفعة أيقظته.. هجوم على البليهي مدافع الهلال

وتابع :"الذي جعلني أتعاطف كثيرًا مع البليهي هو اكتشافه حقيقة العلاقة بينه وبين جماهير الهلال".

وأردف :"قبل هذا المشهد كان البليهي يظن بعد وقوف الجماهير معه وهو يمارس العنف والاستفزازات ضد نجوم عالميين بالمنتخب والنادي، أن جماهير الهلال تنظر إليه على أنه رمز فارس نجد".

واتُهم علي البليهي كثيرا باستفزاز مهاجمي الأندية المنافسة، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، وعبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد.

وتابع الطريق :"لهذا حاول أن يتدخل بعد نهاية المباراة، ليهدئ الجماهير، وظن أن جماهير الهلال ستخضع وتستجيب لأوامره ولو بإشارة من يده وهو يطلب منهم الهدوء".