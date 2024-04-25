مقطع فيديو يتسبب في هجوم كاسح على نجم الهلال (شاهد)
تسبب مقطع فيديو نشره ميشيل ديلغادو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في هجوم كاسح على اللاعب البرازيلي.
وغادر الهلال السعودي مسابقة دوري أبطال آسيا من نصف النهائي أمام العين الإماراتي بمجموعة المباراتين.
وتعد بطولة دوري أبطال آسيا الهدف الرئيس لنادي الهلال، هذا الموسم؛ ما ترك حزنا كبيرا لدى جماهير النادي.
لكن ميشيل فاجأ جمهور الهلال بنشر مقطع فيديو يمزح خلاله مع زميله بالفريق مالكوم في اليوم التالي للخروج من دوري أبطال آسيا، وهو ما خلف هجوم اكاسحا على اللاعب من قبل الجماهير.
وتسببت ردة الفعل الكبيرة ضد اللاعب في إغلاقه التعليقات على إنستغرام.
وخلال مباراة الهلال والعين، أهدر ميشيل انفرادا بمرمى الحارس الإماراتي خالد عيسى، الذي تصدى للكرة ببراعة كبيرة للغاية.
ولاحقا ضرب يوكوهاما مارينوس الياباني، موعدا مع العين في نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على أولسان الكوري الجنوبي.
ويقام نهائي دوري أبطال آسيا الشهر القادم من مباراتي ذهاب وإياب.