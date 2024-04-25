مقطع فيديو يتسبب في هجوم كاسح على نجم الهلال (شاهد)

لكن ميشيل فاجأ جمهور الهلال بنشر مقطع فيديو يمزح خلاله مع زميله بالفريق مالكوم في اليوم التالي للخروج من دوري أبطال آسيا، وهو ما خلف هجوم اكاسحا على اللاعب من قبل الجماهير.

وتسببت ردة الفعل الكبيرة ضد اللاعب في إغلاقه التعليقات على إنستغرام.

وخلال مباراة الهلال والعين، أهدر ميشيل انفرادا بمرمى الحارس الإماراتي خالد عيسى، الذي تصدى للكرة ببراعة كبيرة للغاية.