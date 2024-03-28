تشافي يرفع دعوى قضائية ضد صحفيين

وقال غابوا، إنه تلقى رسائل من مدرب برشلونة، وقال: "تشافي أرسل لي مرة بعض الرسائل الخاصة أيضا بعد إحدى مقالاتي التي لم تعجبه، وقد كان محتوى الكلام شيئا قذرا جدًّا".

وأضاف: "لم تعجبه مقالتي، في رأيي كانت مقالة مضحكة، كان ذلك تقريبًا بعد مقالة كريستيانو "بينالدو".

وأكدت حاشية تشافي أن مدرب برشلونة لم يتصل قط بالصحفي غابوا.

وأخيرا اعترف غابوا بأن تشافي لم يفعل ذلك بشكل مباشر، بل فعل ذلك من خلال أطراف ثالثة.

ويدرك تشافي أن الأمر ليس كذلك، ولهذا السبب رفع دعوى قضائية على الصحفي.

كما رفع تشافي دعوى قضائية ضد خافيير ميغيل، الذي يعمل مع وسائل إعلام مختلفة؛ بسبب معلومات أشار فيها إلى أن تشافي "ارتكب جريمة" بإجبار أعضاء فريقه على وضع هواتفهم المحمولة على الطاولة لمعرفة من يقوم بتسريب الأخبار.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 64 نقطة من 29 مباراة، ويتأخر بثماني نقاط عن المتصدر ريال مدريد. ويلعب برشلونة مع لاس بالماس، يوم السبت، في الدوري الإسباني، قبل أن يسافر لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.