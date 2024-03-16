صحفي يتهم تشافي بإهانته
اتهم صحفي إسباني مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز بإهانته بسبب مقالة.
وبعد تأهل برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نابولي، أطلق تشافي تصريحات نارية.
وقال مدرب برشلونة: "تلقينا انتقادات غير منصفة، تعرّض اللاعبون إلى الكثير جدا من الضغوطات، قالوا إنني سأفقد ثقة غرفة تبديل الملابس.. وحتى قرأت بأننا نكتة دوري أبطال أوروبا. ماذا الآن؟".
وأضاف تشافي: "ماذا سنفعل الآن مع مهرج دوري أبطال أوروبا"؟.
وكان تشافي يقصد رامون بيسا، رئيس قسم الرياضة في صحيفة "إلباييس" في كتالونيا، بمقالته عن مباراة دور المجموعات التي هزم فيها شاختار دونيتسك برشلونة 0/1.
وكتب الصحفي عنوان مقالته في ذلك اليوم: "برشلونة، بعد هزيمته أمام شاختار، هو مهرج أوروبا".
وكتب بيسا: (لا يوجد بالتأكيد فريق أكثر سخرية في أوروبا من برشلونة، آخر حماقة هي الخسارة أمام خصم أقل شأنا لا يمكنه حتى اللعب في بلاده بسبب الحرب واضطر إلى اللجوء إلى هامبورغ)".
وبحسب صحيفة "سبورت" فإن الرسالة الموجهة للصحفي لم تكن علنية فقط، إذ نقلت عن بيسا قوله: "كلام تشافي لم يفاجئني لأنني أجريت معه حوارا بالفعل عبر "واتساب"".
وأضاف: "تشافي أرسل لي مقالتي وأخبرني أن دمي فاسد، وأنه يخرج من وقت لآخر".
لكن صحفيا آخر استنكر طرق تشافي في التعامل مع الصحافة عندما يتم كتابة مقالات يعتبرها مدرب برشلونة غير مناسبة.
واعترف مانويل غابوا، من صحيفة "إلباييس" أيضًا بتلقيه رسائل من مدرب برشلونة.
وقال غابوا: "تشافي أرسل لي مرة بعض الرسائل الخاصة أيضا بعد احدى مقالاتي التي لم تعجبه، وقد كان محتوى الكلام شيئا قذرا جدا".
وأضاف: "لم تعجبه مقالتي، في رأيي كانت مقالة مضحكة، كان ذلك تقريبًا بعد مقالة كريستيانو "بينالدو"".
وأتم: "بعد ذلك تحدثت قائلا إن "المباريات لم تنته حتى خرج تشافي إلى الملعب وقال من يستحق الفوز، وهو أمر حديث للغاية بالمناسبة، ولا شيء، لقد أرسل لي بعض الرسائل الخاصة".
نفي حاشية تشافي
وبمجرد انتشار تصريحات مانويل غابوا، نفت حاشية تشافي القصة المزعومة للصحفي ونفوا بشكل قاطع أن تكون هذه الرسائل قد حدثت مع مدرب برشلونة.
ويعتقد مانويل غابوا أنه ربما لم يكن تشافي يعرف كيف يتعامل مع فوزه بالعديد من الألقاب ويتلقى الآن انتقادات.
وأوضح غابوا "إنه لا يحب ذلك، لقد فاز بكل شيء وفجأة اعتُبر أنه من خلال الفوز بكل شيء يصبح شيئًا لا يمكن المساس به".
وأعطى غابوا مثالا لما يعنيه الفوز والخسارة على مقاعد البدلاء في أحد أكبر الأندية في أوروبا.
وقال غابوا: "هل تعتقد أن زيدان، الذي فاز بثلاث كؤوس أوروبية على التوالي، إذا تعادل فجأة أو خسر أمام ألميريا، تطلق جماهير سانتياغو برنابيو صافرات الاستهجان".
ويعتقد غابوا أن تشافي يجب أن يتغير وقال: "تشافي هو مدرب برشلونة، أحد أهم الأندية في العالم، عليك أن تعرض نفسك لتلك الأشياء ولا يمكنك أن تغضب، لا يمكنك أن تغضب من هذا الرجل (رامون بيسا)، الذي هو أسطورة الصحافة الرياضية الإسبانية".