صحفي يتهم تشافي بإهانته

وكتب بيسا: (لا يوجد بالتأكيد فريق أكثر سخرية في أوروبا من برشلونة، آخر حماقة هي الخسارة أمام خصم أقل شأنا لا يمكنه حتى اللعب في بلاده بسبب الحرب واضطر إلى اللجوء إلى هامبورغ)".

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن الرسالة الموجهة للصحفي لم تكن علنية فقط، إذ نقلت عن بيسا قوله: "كلام تشافي لم يفاجئني لأنني أجريت معه حوارا بالفعل عبر "واتساب"".

وأضاف: "تشافي أرسل لي مقالتي وأخبرني أن دمي فاسد، وأنه يخرج من وقت لآخر".

لكن صحفيا آخر استنكر طرق تشافي في التعامل مع الصحافة عندما يتم كتابة مقالات يعتبرها مدرب برشلونة غير مناسبة.

واعترف مانويل غابوا، من صحيفة "إلباييس" أيضًا بتلقيه رسائل من مدرب برشلونة.

وقال غابوا: "تشافي أرسل لي مرة بعض الرسائل الخاصة أيضا بعد احدى مقالاتي التي لم تعجبه، وقد كان محتوى الكلام شيئا قذرا جدا".

وأضاف: "لم تعجبه مقالتي، في رأيي كانت مقالة مضحكة، كان ذلك تقريبًا بعد مقالة كريستيانو "بينالدو"".