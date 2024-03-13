"قالوا إننا مهرّجو أوروبا".. لمن وجه تشافي انتقاداته إثر الفوز على نابولي؟

إلى من وجه انتقاداته؟

لم يفهم العديد من المتابعين إلى من وجه تشافي حديثه أو من نعت فريقه بهذه الصفة، حتى كشف صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، خيوط القصة.

وقالت الصحيفة: "قد يفاجأ البعض بتصريح مدرب برشلونة، لكن في الواقع كان هيرنانديز يقصد رامون بيسا، رئيس قسم الرياضة في صحيفة (إل باييس) في كاتالونيا، بمقاله عن مباراة دور المجموعات التي هزم فيها شاختار دونيتسك برشلونة بهدف دون مقابل سجله دانيال سيكان، وكتب الصحفي عنوان مقاله في ذلك اليوم: "برشلونة، بعد هزيمته أمام شاختار، هو مهرج أوروبا".

وأضاف: "في الفقرة الأولى، كتب بيسا: (لا يوجد بالتأكيد فريق أكثر سخرية في أوروبا من برشلونة. آخر حماقة هي الخسارة أمام خصم أقل شأناً لا يمكنه حتى اللعب في بلاده بسبب الحرب واضطر إلى اللجوء إلى هامبورغ)".