"قالوا إننا مهرّجو أوروبا".. لمن وجه تشافي انتقاداته إثر الفوز على نابولي؟
أطلق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، تصريحات نارية بعد وصول فريقه إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وحقق برشلونة فوزا ثمينا على نابولي الإيطالي، مساء الثلاثاء، في موقعة إياب دور الـ16 من المسابقة القارية، بنتيجة 3-1.
وكانت موقعة الذهاب انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.
وقال تشافي عقب اللقاء: "لقد تلقينا انتقادات غير منصفة. لقد تعرّض اللاعبون إلى الكثير جدا من الضغوطات، قالوا بأني سأفقد ثقة غرفة تبديل الملابس.. وحتى قرأت بأننا نكتة دوري أبطال أوروبا. ماذا الآن؟".
إلى من وجه انتقاداته؟
لم يفهم العديد من المتابعين إلى من وجه تشافي حديثه أو من نعت فريقه بهذه الصفة، حتى كشف صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، خيوط القصة.
وقالت الصحيفة: "قد يفاجأ البعض بتصريح مدرب برشلونة، لكن في الواقع كان هيرنانديز يقصد رامون بيسا، رئيس قسم الرياضة في صحيفة (إل باييس) في كاتالونيا، بمقاله عن مباراة دور المجموعات التي هزم فيها شاختار دونيتسك برشلونة بهدف دون مقابل سجله دانيال سيكان، وكتب الصحفي عنوان مقاله في ذلك اليوم: "برشلونة، بعد هزيمته أمام شاختار، هو مهرج أوروبا".
وأضاف: "في الفقرة الأولى، كتب بيسا: (لا يوجد بالتأكيد فريق أكثر سخرية في أوروبا من برشلونة. آخر حماقة هي الخسارة أمام خصم أقل شأناً لا يمكنه حتى اللعب في بلاده بسبب الحرب واضطر إلى اللجوء إلى هامبورغ)".
وبعد مباراة برشلونة ونابولي ومؤتمرات ما بعد المباراة، علق رامون بيسا، عبر إذاعة "كادينا سير"، على كلمات تشافي، كاشفا أن مدرب برشلونة كان أرسل له العديد من الرسائل ينتقد فيها مقاله.
وأوضح: "كلمات تشافي لم تفاجئني لأنني أجريت معه حوارًا على واتساب، أرسل لي المقالة وقال لي إنني أحمل ضغينة ضده، وأن ذلك يظهر من وقت لآخر".
وأكد الصحفي أنه رد على تشافي، موضحًا: "قلت له هو ما إذا كان قرأ المقال بالفعل، لأن كلمة (مهرج أوروبا) لم أكن أُشير بها إلى برشلونة تشافي".
واختتم حديثه: "أقرّ بأنني قد أخطئ في استخدام صفة معينة، لكنني لا أكتب بنية سيئة وهذا ما لا أقبل التشكيك فيه من تشافي".