"قالوا إننا مهرّجو أوروبا".. لمن وجه تشافي انتقاداته إثر الفوز على نابولي؟

📲🗯️ @rbesac desvela que Xavi le mandó un mensaje cuando llamó al Barça el "bufón de Europa" tras perder contra el Shakhtar



🤤❌ "Me dijo que de vez en cuando me salía la mala baba"



😠 "Acepto que puedo equivocarme con un adjetivo, pero no voy con mala baba y eso no lo acepto" pic.twitter.com/VUOGp8stnv