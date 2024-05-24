بشرى للنصر.. ليفركوزن يصفع كريستيانو رونالدو
تحدثت تقارير صحفية عديدة، خلال الأسابيع الأخيرة، عن اهتمام نادي باير ليفركوزن الألماني بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.
وازدادت التكهنات حول عودة كريستيانو رونالدو للمشاركة في دوري أبطال أوروبا مجددًا برفقة بطل الدوري الألماني.
وقدَّم ليفركوزن برفقة المدرب الشاب تشابي ألونسو الذي رافق كريستيانو رونالدو في ريال مدريد موسمًا مذهلاً تُوج خلاله بالدوري الألماني، وتأهل للمباراة النهائي بالدوري الأوروبي، لكنه خسر أمام أتالانتا.
وأمام ليفركوزن فرصة لتحقيق بطولة ثانية هذا الموسم بعد تأهله لنهائي كأس ألمانيا.
رد صادم
وفي أول رد على أنباء رغبة تشابي ألونسو في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، قال مصدر من ليفركوزن لصحيفة ريليفو :" هذه "خدعة".
واستبعد ليفركوزن أي خيار لتوحيد مصير تشابي ألونسو والنجم البرتغالي مرة أخرى.
وقال ليفركوزن للصحيفة الإسبانية :"رونالدو ليس نموذجًا ليفركوزن الذي يعمل بالفعل صفقات استعدادًا للموسم الجديد لكن ليس من بينها لاعب النصر".
وسيكون إعلان ليفركوزن عدم رغبته في التعاقد مع رونالدو فرصة كبيرة للنصر السعودي من أجل تمديد عقد نجمه الأول وهداف الدوري السعودي هذا الموسم.
وعلى الرغم من إبداء ليفربكوزن عدم رغبته في التعاقد مع رونالدو تبدي أندية، مثل سبورتنغ لشبونة أو دوريات مثل الدوري الأمريكي، اهتمامًا كبيرًا باللاعب.