بشرى للنصر.. ليفركوزن يصفع كريستيانو رونالدو

وقال ليفركوزن للصحيفة الإسبانية :"رونالدو ليس نموذجًا ليفركوزن الذي يعمل بالفعل صفقات استعدادًا للموسم الجديد لكن ليس من بينها لاعب النصر".

وسيكون إعلان ليفركوزن عدم رغبته في التعاقد مع رونالدو فرصة كبيرة للنصر السعودي من أجل تمديد عقد نجمه الأول وهداف الدوري السعودي هذا الموسم.

وعلى الرغم من إبداء ليفربكوزن عدم رغبته في التعاقد مع رونالدو تبدي أندية، مثل سبورتنغ لشبونة أو دوريات مثل الدوري الأمريكي، اهتمامًا كبيرًا باللاعب.