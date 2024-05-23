سيغضب رونالدو.. تعليق مثير من إنستغرام على صورة ميسي
احتفى متابعو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بظهوره اللافت من جديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم وذلك بعد أن قاد فريقه إنتر ميامي إلى الفوز على دي سي يونايتد (1 ـ 0) الأحد في الجولة 15 من المسابقة.
ورغم أنه لم يسجل ولم يصنع أهدافا في المباراة التي دعم فيها إنتر ميامي صدارته للدوري الأمريكي برصيد 31 نقطة، إلا أن ميسي حظي بلفتة رائعة من موقع إنستغرام، من خلال الحساب الرسمي لتلك المنصة.
ونشر الحساب الرسمي لإنستغرام صورة لليونيل ميسي من المباراة الأخيرة أمام دي سي يونايتد مرفوقة بعنوان: "إن كانت تمطر أو كان الطقس صحوا، ميسي لا يزال متوهجا".
وشهدت مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد تساقط الثلوج بكثافة على أرض الملعب فيما استمرت المباراة بشكل مثير حتى اللحظات الأخيرة عندما خطف المهاجم الكولومبي كامبانا هدف الفوز لإنتر ميامي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة حاسمة من الإسباني سيرجيو بوسكيتش.
وأكد متابعون أن تعليق إنستغرام على تألق ليونيل ميسي سيثير غيرة غريمه ومنافسه الأزلي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.
ويتمتع النجمان الأرجنتيني والبرتغالي بشعبية منقطعة النظير على منصات التواصل وخاصة في موقع إنستغرام، حيث يملك كلاهما مئات الملايين من المتابعين والمعجبين.
وذكرت تقارير إخبارية أن رونالدو وميسي يجنيان الكثير من الأرباح المالية لقاء نشاطهما على إنستغرام أو سائر مواقع التواصل، من خلال مشاركة صورهما سواء على المستطيل الأخضر أو خارج الملعب.
وكان الحساب الرسمي لنادي إنتر ميامي على موقع "فيسبوك" احتفى بدوره بتألق الأسطورة الأرجنتينية، بوضع الصورة نفسها التي ظهرت على حساب إنستغرام مع إرفاقها برموز ألمح فيها إلى توهج قائد الفريق في مباراة الأحد الماضي.
ويتصدر ليونيل ميسي ترتيب المساهمات التهديفية في الدوري الأمريكي حتى الآن برصيد 23 مساهمة (10 أهداف و13 تمريرة حاسمة) متقدما على الكولومبي كريستيان أرانغو مهاجم ريال سالت برصيد 21 مساهمة، بواقع 13 هدفا و8 تمريرات حاسمة.