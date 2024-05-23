سيغضب رونالدو.. تعليق مثير من إنستغرام على صورة ميسي

احتفى متابعو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بظهوره اللافت من جديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم وذلك بعد أن قاد فريقه إنتر ميامي إلى الفوز على دي سي يونايتد (1 ـ 0) الأحد في الجولة 15 من المسابقة.

ورغم أنه لم يسجل ولم يصنع أهدافا في المباراة التي دعم فيها إنتر ميامي صدارته للدوري الأمريكي برصيد 31 نقطة، إلا أن ميسي حظي بلفتة رائعة من موقع إنستغرام، من خلال الحساب الرسمي لتلك المنصة.

ونشر الحساب الرسمي لإنستغرام صورة لليونيل ميسي من المباراة الأخيرة أمام دي سي يونايتد مرفوقة بعنوان: "إن كانت تمطر أو كان الطقس صحوا، ميسي لا يزال متوهجا".

وشهدت مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد تساقط الثلوج بكثافة على أرض الملعب فيما استمرت المباراة بشكل مثير حتى اللحظات الأخيرة عندما خطف المهاجم الكولومبي كامبانا هدف الفوز لإنتر ميامي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة حاسمة من الإسباني سيرجيو بوسكيتش.