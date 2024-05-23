ماذا حدث له؟.. رونالدو يهدر بغرابة ويثير غضب وسخرية مشجعيه (فيديو)
واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، مسلسل إهدار الفرص، بغرابة شديدة في مباريات فريقه بالدوري السعودي.
وفي مباراة النصر والهلال الماضية، أهدر رونالدو 4 أهداف محققة ولم يهز الشباك ما أثار دهشة جماهير فريقه بسبب سهولة الفرص التي أهدرها أحد أساطير الساحرة المستديرة عبر التاريخ.
واليوم أمام الرياض، كرر رونالدو إهدار الفرص السهلة، بعد إضاعته لثلاثة أهداف محققة، ما تسبب في غضب زملائه، وسخرية المشجعين المتواجدين في الملعب.
ويحل النصر، الذي ضمن الوصافة، ضيفا على الرياض في المركز 15 باحثا عن استعادة طريق الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية.
الأولى، عندما فشل رونالدو في تسديد الكرة بالشباك وسددها في جسد مدافع الرياض، والثانية عندما انفرد بالمرمى، ولكنه لعبها عالية وبعيدة عن الشباك.
أما الثالث بعد أن قابل عرضية زميله، وسددها أيضًا خارج المرمى.
وسجل كريستيانو رونالدو 33 هدفًا في دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي الذي شهد مشاركته في 29 مباراة بواقع 2484 دقيقة.
وصنع رونالدو صاحب الـ39 عامًا خلال مشوار الدوري بالموسم الحالي 11 هدفًا لزملائه.