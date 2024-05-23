اتصال رونالدو يقرب أسطورة ريال مدريد من النصر السعودي
اقترب نادي النصر السعودي من الاتفاق مع أحد أساطير ريال مدريد الإسباني، لتولي منصب مهم داخل إدارة النادي.
ويسعى النصر للمزيد من التدعيمات على المستويات كافة، للمنافسة بقوة في الموسم المقبل على لقب دوري روشن السعودي.
وكشف الصحفي الإسباني فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة (ماركا)، عبر برنامج (دورينا غير) عن اقتراب فرناندو هييرو من تولي منصب المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، في الفترة القادمة.
وأضاف:" كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي تواصل مع هييرو، من أجل إقناعه بتولي المهمة داخل النصر وتولي هذا المنصب لإعادة تقييم العديد من الأمور الخاصة بكرة القدم داخل النادي".
وأشار إلى أن هييرو أخبر رونالدو ومسؤولي النصر بموافقته على العرض، ولكنه طلب البقاء حتى نهاية الموسم في الدوري المكسيكي؛ لأنه يشغل منصباً في نادي تشيفاس هناك.
ويملك فرناندو هييرو صاحب الـ56 عاماً، مسيرة حافلة كقائد أسطوري لريال مدريد، بعد انضمامه قادماً من بلد الوليد عام 1989.
واستمر هييرو كلاعب مع ريال مدريد حتى عام 2003، قبل رحيله للريان القطري، ثم بولتون الإنجليزي، ثم إعلان اعتزاله عام 2005.
واتجه هييرو، بعد الاعتزال، للعمل الإداري لفترة مع منتخب إسبانيا، في الفترة بين 2007 إلى 2011، كمدير للمنتخب، ثم مدير رياضي بنادي مالاغا الإسباني.
وعمل هييرو مساعداً للإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، موسم 2014 – 2015، كما تولى تدريب منتخب إسبانيا لفترة قصيرة عام 2018.