اتصال رونالدو يقرب أسطورة ريال مدريد من النصر السعودي

وكشف الصحفي الإسباني فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة (ماركا)، عبر برنامج (دورينا غير) عن اقتراب فرناندو هييرو من تولي منصب المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، في الفترة القادمة.

وأضاف:" كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي تواصل مع هييرو، من أجل إقناعه بتولي المهمة داخل النصر وتولي هذا المنصب لإعادة تقييم العديد من الأمور الخاصة بكرة القدم داخل النادي".

وأشار إلى أن هييرو أخبر رونالدو ومسؤولي النصر بموافقته على العرض، ولكنه طلب البقاء حتى نهاية الموسم في الدوري المكسيكي؛ لأنه يشغل منصباً في نادي تشيفاس هناك.