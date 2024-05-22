النصر السعودي يقدم عرضا ضخمًا لنجم مانشستر سيتي

ويحظى البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، باهتمام كبير من جانب ناديين بالدوري السعودي، يرغبان بالحصول على خدمات اللاعب، وهما النصر والاتحاد.

ونشر موقع (The Daily Briefing) تقريرًا قال فيه إن نادي النصري السعودي قدّم عرضًا قويًا لاستقدام إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي.

وأضاف: "وصل عرض النصر إلى 50 مليون يورو، للحصول على خدمات الحارس البرازيلي".

وتابع الموقع في تقريره: "ينتهي عقد ديفيد أوسبينا حارس النصر بنهاية الموسم الجاري، ولا يوجد قرار نهائي بشأنه".

وواصل: "سيتم الاستقرار على مصير أوسبينا، بعد التأكد من موقف إيدرسون، خاصة أن إدارة السيتي لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن الحارس".

ويرتبط الحارس البرازيلي بعقد يمتد مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى صيف 2026 المقبل؛ أي ما زال في عقده موسمان رفقة حامل لقب الدوري الإنجليزي.