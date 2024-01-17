مبابي وصفقة برشلونة .. انتقالات قد تتم في يناير

انتصف سوق الانتقالات الشتوية، ومعه بدأت الفرق في ترتيب أوراقها لمعرفة كيف ستكمل الموسم الجاري، سواء بترك بعض اللاعبين يرحلون أو بضم عناصر تنقص تشكيلاتهم أو في حاجة لها.

وفيما يلي مجموعة من أبرز الصفقات المنتظرة في يناير الجاري، والتي يمكنها أن تحدث في الأيام القادمة من سوق الانتقالات، ننقلها لكم فيما يلي:

كالفين فيلبيس - من مانشستر سيتي إلى يوفنتوس

سيكون من الصعب مشاهدة لاعب وسط مانشستر سيتي في قائمة إنجلترا لكأس الأمم الأوروبية 2024 لو استمر مع بطل الدوري الإنجليزي؛ إذ لم يخض ولو مباراة واحدة أساسيًّا في الدوري.

ويريد ليفربول لاعب وسط دفاعي، كذلك نيوكاسل، لكن الخيار الأفضل لمانشستر سيتي سيكون البيع لفريق خارجي مثل يوفنتوس المهتم أيضًا باللاعب.