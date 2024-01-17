مبابي وصفقة برشلونة .. انتقالات قد تتم في يناير
انتصف سوق الانتقالات الشتوية، ومعه بدأت الفرق في ترتيب أوراقها لمعرفة كيف ستكمل الموسم الجاري، سواء بترك بعض اللاعبين يرحلون أو بضم عناصر تنقص تشكيلاتهم أو في حاجة لها.
وفيما يلي مجموعة من أبرز الصفقات المنتظرة في يناير الجاري، والتي يمكنها أن تحدث في الأيام القادمة من سوق الانتقالات، ننقلها لكم فيما يلي:
كالفين فيلبيس - من مانشستر سيتي إلى يوفنتوس
سيكون من الصعب مشاهدة لاعب وسط مانشستر سيتي في قائمة إنجلترا لكأس الأمم الأوروبية 2024 لو استمر مع بطل الدوري الإنجليزي؛ إذ لم يخض ولو مباراة واحدة أساسيًّا في الدوري.
ويريد ليفربول لاعب وسط دفاعي، كذلك نيوكاسل، لكن الخيار الأفضل لمانشستر سيتي سيكون البيع لفريق خارجي مثل يوفنتوس المهتم أيضًا باللاعب.
آرون رامسديل - من آرسنال إلى نيوكاسل
أصبح الأمر واضحًا بالنسبة لرامسديل أن دافيد رايا سيظل الحارس الأساسي بالنسبة لمكيل أرتيتا مهما حدث حتى نهاية الموسم، ومع قرب كأس الأمم الأوروبية سيكون كل لاعب في حاجة لكل دقيقة.
والخيارات المتاحة أمام رامسديل ستكون إما تشيلسي أو نيوكاسل؛ بسبب فقدانهما للحارسين الأساسيين في إصابات طويلة، وبطبيعة الحال لن يكون الانتقال للبلوز سهلًا بسبب المنافسة مع الخصم اللندني؛ لذلك فالخيار الأقرب هو نيوكاسل.
جيو رينا - من بروسيا دورتموند إلى برينتفورد
لا يوجد بيئة أفضل من بروسيا دورتموند للاعبين الشباب، وربما كان ذلك سبب انتقال الشاب الأمريكي إلى سيغنال إيدونا بارك في المقام الأول، لكنه لم يبدأ أساسيًّا سوى مباراة واحدة فقط هذا الموسم.
ويبدو أن خروج اللاعب كإعارة مرجح في ظل اهتمام عدة فرق إنجليزية، على رأسهم برينتفورد الذي يعاني من مشاكل هجومية، ووصول رينا قد يساعدهم.
ماتياس دي ليخت - من بايرن ميونخ إلى مانشستر يونايتد
يحتاج المدرب الهولندي إيريك تين هاغ بشكل ضروري إلى قلب دفاع، في الوقت نفسه لا يبدو أن المدرب الألماني توماس توخيل يملك الكثير من الثقة في ماتياس دي ليخت، الذي كان يعاني على المستوى البدني والفني معه.
وسيكون انتقال دي ليخت في يناير إلى أولد ترافورد في غاية المنطقية، بالأخص أنه عمل سابقًا مع تين هاغ في أياكس، وكذلك قد يستفيد بايرن ميونخ من أموال الصفقة في ضم جواو باولينيا من فولهام.
كيليان مبابي - من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد
الحديث عن انتقال كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد هو أحد أطول مسلسلات الانتقالات في تاريخ كرة القدم، فالفريق الفرنسي لا يريد البيع والإسباني مصر على ضم اللاعب.
وينتهي عقد مبابي بنهاية الموسم الجاري، وعدم خروجه في يناير سيعني على الأرجح خسارة باريس سان جيرمان له بشكل مجاني في الصيف لو لم يجدد.
إيفان توني - من برينتفورد إلى آرسنال
أدرك ميكيل أرتيتا مؤخرًا أن غابرييل جيسوس لن يكون أبدًا المهاجم الذي يفوز به بالدوري الإنجليزي؛ لذلك سمح له بيب غوارديولا بالرحيل، وبالتبعية سيفعل الإسباني الذي سيكون راغبًا في ضم مهاجم آخر.
والخيار المثالي سيكون النيجيري فيكتور أوسيمين، لكن السعر الفلكي له قد يؤجل الصفقة، أما الخيار الواقعي فهو إيفان توني الذي أبدى برينتفورد مرونة في فكرة رحيله.
رافاييل فاران - من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد
أمضى رافاييل فاران أوقاتًا طويلة على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد هذا الموسم، في الوقت الذي يعاني فيه الفريق من أزمات عديدة دفاعية، إذ تتردد أنباء عن رغبة أندية سعودية في ضمه، بالإضافة إلى بايرن ميونخ الذي سيفقد دي ليخت قريبًا.
لكن الخيار الأكثر واقعية بالنسبة لفاران سيكون ريال مدريد الذي يعاني من إصابات عديدة على المستوى الدفاعي، حيث يعرف الفريق والأجواء جيدًا.
ماركو فيراتي - من العربي إلى برشلونة
تلك صفقة انتظرناها لسنوات، فيراتي كأنه لاعب نشأ في مدرسة لاماسيا، لكنه لن يرحل عن العربي بمبلغ مالي قليل؛ نظرًا لقيمة الصفقة التي انضم بها لهم مقابل 45 مليون يورو.
وبرشلونة حاليًّا ليس الخيار المثالي، لكنه يستطيع استقدام فيراتي حال نجح في بيع بعض اللاعبين لأندية الدوري الإنجليزي مثل رافينيا أو فيران توريس، أو تخلص من لاعبين مثل أوريول روميو.
دوسان فلاهوفيتش - من يوفنتوس إلى تشيلسي
تشيلسي في حاجة لمهاجم، وفلاهوفيتش في حاجة لانتقال خارج يوفنتوس بعيدًا عن ماسيميليانو أليغري؛ لذلك فالأمر بديهي للغاية، بالأخص أن البلوز يملكون عقد أحد النجوم المتألقين في الدوري الإيطالي، وأراد يوفنتوس ضمه سابقًا وهو روميلو لوكاكو.
وتوقيع تشيلسي مع مهاجم هو أمر حتمي لو أراد ماوريسيو بوكيتينو أن ينهي الموسم في ترتيب مرتفع عن منتصف الجدول.