فينيسيوس يحقق 4 أرقام قياسية بالـ"هاتريك" ضد برشلونة

ويستضيف استاد "الأول بارك" بالرياض اليوم الأحد، مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

الرقم الأول الذي حققه فيني هو أنه أصبح أول لاعب برازيلي يسجل هاتريك بشباك برشلونة، في تاريخ النادي الملكي.

أما الرقم الثاني بعد هذا الهاتريك فهو أنه أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل هاتريك في كلاسيكو السوبر الإسباني، بعيدًا عن الدوري وكأس الملك.

الرقم الثالث، وفقًا لشبكة (Relevo) فقد سجل فيني "أسرع هاتريك لريال مدريد" في تاريخ الكلاسيكو، بعدما سجل 3 أهداف في 39 دقيقة فقط.

الرقم الرابع الذي كتبه فينيسيوس في السوبر،هو أول لاعب من ريال مدريد يسجل هاتريك في الشوط الأول في الكلاسيكو منذ إيفان زامورانو في موسم 1995.