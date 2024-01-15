فينيسيوس يحقق 4 أرقام قياسية بالـ"هاتريك" ضد برشلونة
حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني 4 أرقام قياسيه مع ناديه، بعد أن سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك برشلونة، خلال مباراة الفريقين بكأس السوبر الإسباني.
ويستضيف استاد "الأول بارك" بالرياض اليوم الأحد، مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.
الرقم الأول الذي حققه فيني هو أنه أصبح أول لاعب برازيلي يسجل هاتريك بشباك برشلونة، في تاريخ النادي الملكي.
أما الرقم الثاني بعد هذا الهاتريك فهو أنه أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل هاتريك في كلاسيكو السوبر الإسباني، بعيدًا عن الدوري وكأس الملك.
الرقم الثالث، وفقًا لشبكة (Relevo) فقد سجل فيني "أسرع هاتريك لريال مدريد" في تاريخ الكلاسيكو، بعدما سجل 3 أهداف في 39 دقيقة فقط.
الرقم الرابع الذي كتبه فينيسيوس في السوبر،هو أول لاعب من ريال مدريد يسجل هاتريك في الشوط الأول في الكلاسيكو منذ إيفان زامورانو في موسم 1995.
وتستضيف السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة في التاريخ، بعد أعوام 2020 و2022 و2023.
وستكون هذه المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية للبطولة، حيث التقيا في العام الماضي، وفاز برشلونة 3 - 1 وتوج باللقب.