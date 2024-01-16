تقرير: باريس سان جيرمان يجهز عرضا خرافيا للإبقاء على مبابي
يبدو أن مسلسل مستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لن يتوقف قريبا، خاصة في كل من فرنسا وإسبانيا، إذ يُكتب كل يوم فصل جديد وتظهر معلومات جديدة ومثيرة بشأن العروض المقدمة للنجم الفرنسي.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي صيف 2024، ويحق له التفاوض مع أي ناد في الوقت الحالي.
وارتبط مبابي على مدار الأعوام الماضية بانتقال محتمل إلى ريال مدريد الإسباني، الذي رغب في ضمه منذ أن كان لاعبًا في موناكو، عام 2017.
ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تعليقا من الصحفي الفرنسي دانييل ريولو، عبر إذاعة "RMC"، عن العرض المزمع تقديمه للاعب من قبل باريس سان جيرمان للاحتفاظ بمبابي وعدم رحيله في الصيف المقبل.
وقال دانييل ريولو إن "العرض سيكون شيئًا لم يسبق له مثيل، إنه أمر لا يصدق، إنه عرض يتجاوز بكثير مبلغ 100 مليون يورو في الموسم".
وأضاف: "هو شيء لا يمكن لأي نادٍ مطابقته أبدًا، ستكون له فوائد للاعب، وللعائلة، وللجميع، حتى لوكالة اللاعبين التي ترغب فايزة العماري والدة مبابي في إنشائها، بصراحة، إنه شيء لا يصدق".
وأردف: "على الورق هناك فجوة لم نشهدها من قبل بين عرض ريال مدريد وعرض النادي الفرنسي، ما يقدمه باريس سان جيرمان لمبابي أمر لا يصدق".
تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي أكد فيه مؤخرا ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، وجود اتفاق بالفعل بينه وبين مبابي، رافضا الإفصاح عن تفاصيله الكاملة، قائلا: "لدي اتفاق مع مبابي لكنني لا أريد الإفصاح عن تفاصيله".
وتابع: "أكيد أنني أريد استمرار مبابي معنا، إنه أفضل لاعب في العالم، وأفضل ناد بالنسبة له هو باريس سان جيرمان".
وكان مبابي قد أشار في وقت سابق إلى وجود اتفاق بينه وبين رئيس النادي، رافضاً الخوض بالتفاصيل، ومؤكداً تركيزه على تحقيق البطولات مع باريس سان جيرمان في الأشهر القادمة.