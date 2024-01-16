تقرير: باريس سان جيرمان يجهز عرضا خرافيا للإبقاء على مبابي

وارتبط مبابي على مدار الأعوام الماضية بانتقال محتمل إلى ريال مدريد الإسباني، الذي رغب في ضمه منذ أن كان لاعبًا في موناكو، عام 2017.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تعليقا من الصحفي الفرنسي دانييل ريولو، عبر إذاعة "RMC"، عن العرض المزمع تقديمه للاعب من قبل باريس سان جيرمان للاحتفاظ بمبابي وعدم رحيله في الصيف المقبل.

وقال دانييل ريولو إن "العرض سيكون شيئًا لم يسبق له مثيل، إنه أمر لا يصدق، إنه عرض يتجاوز بكثير مبلغ 100 مليون يورو في الموسم".

وأضاف: "هو شيء لا يمكن لأي نادٍ مطابقته أبدًا، ستكون له فوائد للاعب، وللعائلة، وللجميع، حتى لوكالة اللاعبين التي ترغب فايزة العماري والدة مبابي في إنشائها، بصراحة، إنه شيء لا يصدق".