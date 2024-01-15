رد فلورنتينو بيريز وفينيسيوس على موعد انضمام مبابي لريال مدريد

رغم تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني، ما زالت التساؤلات عن موعد ضم "الميرنغي" الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، تطارد فلورنتينو بيريز، النادي، في كل مكان.

ورفض بيريز عقب الاحتفالات أمس بتتويج فريقه بالسوبر الإسباني عقب الفوز على الغريم التقليدي برشلونة (4-1)، التعليق بصورة حاسمة على موضوع التعاقد مع مبابي.

وقال بيريز في تصريحات أبرزتها قناة "Movistar" الإسبانية: "هذا ليس اليوم المناسب للحديث عن هذا، إنه يوم لتهنئة اللاعبين الموجودين لدينا، وليس لاعبي الفرق الأخرى".