رد فلورنتينو بيريز وفينيسيوس على موعد انضمام مبابي لريال مدريد
رغم تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني، ما زالت التساؤلات عن موعد ضم "الميرنغي" الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، تطارد فلورنتينو بيريز، النادي، في كل مكان.
ورفض بيريز عقب الاحتفالات أمس بتتويج فريقه بالسوبر الإسباني عقب الفوز على الغريم التقليدي برشلونة (4-1)، التعليق بصورة حاسمة على موضوع التعاقد مع مبابي.
وقال بيريز في تصريحات أبرزتها قناة "Movistar" الإسبانية: "هذا ليس اليوم المناسب للحديث عن هذا، إنه يوم لتهنئة اللاعبين الموجودين لدينا، وليس لاعبي الفرق الأخرى".
من جانبه، رد البرازيلي فينيسيوس جونيور، على سؤال وجه له أيضا عما إذا كان ريال مدريد يحتاج لخدمات مبابي أم إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، ليجيب: "لماذا يوجه السؤال لي؟ يجب أن يوجه للرئيس (فلورنتينو بيريز) وليس لي".
وكان ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، كشف أخيرا على وجود اتفاق بينه وبين مبابي، ولكنه رفض الحديث عن تفاصيله حاليا.
ودائما ما تربط التقارير الصحفية مبابي بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، خاصة أن عقده مع سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل.
مبابي كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد مجانا في صيف 2022، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، واختار تجديد عقده مع سان جيرمان.
ويلعب مبابي بصفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.