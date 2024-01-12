كيف أقنعت فايزة العماري مبابي بدفع 30% من أرباحه للأعمال الخيرية؟

تشتهر فايزة العماري والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي بـ"القسوة" عندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية، لكن يبدو أنها كانت قاسية أيضًا مع ابنها.

وفايزة العماري هي والدة مبابي ووكيلة أعماله، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن والدة مبابي قالت له إنها "ستتقاعد" وتذهب في إجازة إلى جزر المالديف، إذا لم يلتزم بدفع أكثر من 30% من الأرباح التي حققتها شركاته المختلفة، للأعمال الخيرية.

ومبابي، الذي وفقًا لمجلة "فوربس"، حصل على ثروة قدرها 94 مليون جنيه إسترليني خلال مسيرته، معروف بكرمه.