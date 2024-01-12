كيف أقنعت فايزة العماري مبابي بدفع 30% من أرباحه للأعمال الخيرية؟
تشتهر فايزة العماري والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي بـ"القسوة" عندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية، لكن يبدو أنها كانت قاسية أيضًا مع ابنها.
وفايزة العماري هي والدة مبابي ووكيلة أعماله، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن والدة مبابي قالت له إنها "ستتقاعد" وتذهب في إجازة إلى جزر المالديف، إذا لم يلتزم بدفع أكثر من 30% من الأرباح التي حققتها شركاته المختلفة، للأعمال الخيرية.
ومبابي، الذي وفقًا لمجلة "فوربس"، حصل على ثروة قدرها 94 مليون جنيه إسترليني خلال مسيرته، معروف بكرمه.
وفي عام 2018، ورد أن مبابي، لذي يبلغ من العمر 25 عاما، تبرع بكامل أجره من كأس العالم 2018 (380 ألف جنيه إسترليني) للأعمال الخيرية.
وتم إطلاق مؤسسة مبابي في 2020، وقالت صحيفة "غارديان" إن والدته هي من ابتكرت الفكرة، وتهدف إلى مساعدة 98 طفلا من باريس على تحقيق طموحاتهم الحياتية.
وترعى المؤسسة 49 فتى و49 فتاة تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عامًا، ويتردد أن مبابي سيدعمهم حتى تبدأ حياتهم العملية.
وبحسب "ديلي ميل" قالت والدة مبابي للاعب: "أقل من دفع 30%، لا أفعل ذلك! سأتقاعد، سأذهب في إجازة إلى جزر المالديف".
وبحسب ما ورد قالت فايزة العماري مازحة: "في البداية، أخبرته أنه سيدفع 50٪، ولكننا تحدثنا عن ذلك وكان الاتفاق على 30%".
وستدعم الأموال الأطفال من خلال توفير دورات لغة ورحلات ثقافية ورياضية ودروس رئيسة.
ويأتي ذلك وسط شائعات قوية بأن مبابي سينضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف المقبل حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.
وسجل مبابي 25 هدفا وصنع 3 في 24 مباراة الموسم الحالي لباريس سان جيرمان، وهو الهداف التاريخي للنادي الفرنسي برصيد 237 هدفا سجلها في 284 مباراة، كما صنع 101 هدف.
ونال مبابي جائزة هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الأخيرة.